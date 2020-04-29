В Улан-Удэ открыли детский пульмонологический стационар

В нем будет сконцентрировано оказание специализированной помощи детям с бронхолегочными заболеваниями



В Улан-Удэ отделение пульмонологии Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) перебазировалось из основного здания на проспекте Строителей, 2а в здание на улице Модогоева, 1, сообщили в минздраве Бурятии.



Здесь открыт пульмонологический стационар, где оказывается специализированная медицинская помощь детям из Улан-Удэ и районов республики по профилям: пульмонология, аллергология, кардиология, токсикология, анестезиология и реанимация. Перевод отделения оказался своевременным в условиях эпидемии COVID-19: теперь больные со сниженным иммунным статусом (онкология, нефрология, послеоперационные) изолированы от воздушно-капельной инфекции.



Напомним, с 1 января этого года Детская больница по улице Модогоева,



В здании на улице Модогоева, 1 решено сконцентрировать оказание специализированной помощи детям с бронхолегочными заболеваниями (бронхиты, пневмонии, бронхолегочная дисплазия, астма), аллергией, кардиальной патологией, а также помощь при отравлениях. Высокотехнологичная помощь будет оказываться по пульмонологии, аллергологии и кардиологии. Здесь разместятся три отделения: анестезиологии и реанимации – шесть коек, пульмонологическое – 55 коек и педиатрическое – 55 коек.



Под руководством заместителя главного врача ДРКБ, заслуженного врача Бурятии, главного внештатного детского пульмонолога минздрава республики Натальи Очировой в пульмонологическом стационаре работают опытные врачи, медсестры и молодые специалисты.



На капитальный ремонт здания из республиканского бюджета в 2020 году выделено 39,8 млн рублей.



Присоединение больницы на улице Модогоева,1 дало возможность сформировать наиболее оптимальную структуру специализированных детских коек и эффективно распорядиться имеющимися ресурсами. Развитие специализированной медицинской помощи улучшит ее доступность и качество, отметили в минздраве.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdr В Улан-Удэ отделение пульмонологии Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) перебазировалось из основного здания на проспекте Строителей, 2а в здание на улице Модогоева, 1, сообщили в минздраве Бурятии.Здесь открыт пульмонологический стационар, где оказывается специализированная медицинская помощь детям из Улан-Удэ и районов республики по профилям: пульмонология, аллергология, кардиология, токсикология, анестезиология и реанимация. Перевод отделения оказался своевременным в условиях эпидемии COVID-19: теперь больные со сниженным иммунным статусом (онкология, нефрология, послеоперационные) изолированы от воздушно-капельной инфекции.Напомним, с 1 января этого года Детская больница по улице Модогоева, после серии скандалов , связанных с плохой медицинской помощью в этом стационаре, вошла в состав ДРКБ. Цель присоединения – улучшить качество оказания специализированной медицинской помощи детям, привести его в соответствие современным порядкам и клиническим протоколам.В здании на улице Модогоева, 1 решено сконцентрировать оказание специализированной помощи детям с бронхолегочными заболеваниями (бронхиты, пневмонии, бронхолегочная дисплазия, астма), аллергией, кардиальной патологией, а также помощь при отравлениях. Высокотехнологичная помощь будет оказываться по пульмонологии, аллергологии и кардиологии. Здесь разместятся три отделения: анестезиологии и реанимации – шесть коек, пульмонологическое – 55 коек и педиатрическое – 55 коек.Под руководством заместителя главного врача ДРКБ, заслуженного врача Бурятии, главного внештатного детского пульмонолога минздрава республики Натальи Очировой в пульмонологическом стационаре работают опытные врачи, медсестры и молодые специалисты.На капитальный ремонт здания из республиканского бюджета в 2020 году выделено 39,8 млн рублей.Присоединение больницы на улице Модогоева,1 дало возможность сформировать наиболее оптимальную структуру специализированных детских коек и эффективно распорядиться имеющимися ресурсами. Развитие специализированной медицинской помощи улучшит ее доступность и качество, отметили в минздраве.Фото: egov-buryatia.ru/minzdr