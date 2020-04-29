Каждый второй житель РФ рассчитывает на снятие ограничений в мае

А самоизолироваться на работе готовы уже почти треть россиян, если там будут кормить



Россияне поддерживают жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом, но каждый второй предполагает, что эти меры будут сняты в течение мая, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Поддерживают введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса 60% россиян, чаще - респонденты старше 60 лет (70%). Выступают скорее за введение мягких мер, снижающих негативные последствия для экономики, но увеличивающие сроки эпидемии и уровень смертности, 25% наших соотечественников. Эта доля выше среди 18-24-летних (34%).



Говоря о страхах, связанных с коронавирусом, половина россиян в равной степени опасаются, как и потери работы, дохода, так и заболевания кого-то из членов семьи (48%). Треть россиян сообщают, что опасность болезни для них более значима (33%), чаще об этом сообщают молодые люди (18-24 лет — 41%) или старшее поколение (старше 60 лет — 44%). О том, что они больше опасаются потери дохода или работы сообщили 16% россиян.



Половина россиян считают, что ограничительные меры (режим самоизоляции, ограничения передвижения) в их регионе будут сняты в течение мая (50%). Каждый четвертый предполагает, что это случится скорее в июне (25%).



При этом, вынужденная праздность уже допекает людей. Самоизолироваться на работе готовы 29% россиян, сообщает результаты своего опроса портал



Впрочем, 27% трудящихся не хотели бы самоизолироваться на работе. Еще у 25% россиян работа не предполагает подобных условий. А 6% респондентов уже самоизолировались на территории работодателя (в основном это медицинские работники, россияне, трудящиеся вахтовым методом, и сотрудники непрерывных производств).



Мужчины чаще женщин готовы самоизолироваться на работе до конца карантина (36% против 23%). Согласны жить и трудиться на территории работодателя 34% россиян старше 45 лет.



Фото: pixabay.com Россияне поддерживают жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом, но каждый второй предполагает, что эти меры будут сняты в течение мая, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса россиян о мерах борьбы с коронавирусом и прогнозе окончания ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией.Поддерживают введение жестких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавируса 60% россиян, чаще - респонденты старше 60 лет (70%). Выступают скорее за введение мягких мер, снижающих негативные последствия для экономики, но увеличивающие сроки эпидемии и уровень смертности, 25% наших соотечественников. Эта доля выше среди 18-24-летних (34%).Говоря о страхах, связанных с коронавирусом, половина россиян в равной степени опасаются, как и потери работы, дохода, так и заболевания кого-то из членов семьи (48%). Треть россиян сообщают, что опасность болезни для них более значима (33%), чаще об этом сообщают молодые люди (18-24 лет — 41%) или старшее поколение (старше 60 лет — 44%). О том, что они больше опасаются потери дохода или работы сообщили 16% россиян.Половина россиян считают, что ограничительные меры (режим самоизоляции, ограничения передвижения) в их регионе будут сняты в течение мая (50%). Каждый четвертый предполагает, что это случится скорее в июне (25%).При этом, вынужденная праздность уже допекает людей. Самоизолироваться на работе готовы 29% россиян, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob . Почти трое из десяти опрошенных готовы жить и работать на территории работодателя без возможности покинуть ее до окончания карантина, если компания предоставит медицинское сопровождение, условия для размещения и питания.Впрочем, 27% трудящихся не хотели бы самоизолироваться на работе. Еще у 25% россиян работа не предполагает подобных условий. А 6% респондентов уже самоизолировались на территории работодателя (в основном это медицинские работники, россияне, трудящиеся вахтовым методом, и сотрудники непрерывных производств).Мужчины чаще женщин готовы самоизолироваться на работе до конца карантина (36% против 23%). Согласны жить и трудиться на территории работодателя 34% россиян старше 45 лет.Фото: pixabay.com