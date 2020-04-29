В Улан-Удэ разрешат рисовать граффити про патриотизм и духовность

Проекты рисунков предварительно надо будет согласовывать с чиновниками





По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова подготовлен проект изменений в правила благоустройства города. Они, в том числе, предполагают установление требований к нанесению граффити - изображений или надписей красящими веществами на фасады зданий. Как отметили в мэрии Улан-Удэ, сейчас это запрещено.

- Это одна из нескольких поправок в действующие правила благоустройства, которые призваны улучшить архитектурный облик города и создать условия для формирования гармоничной и комфортной городской среды, - сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству мэрии.В поправках определена и тематика наносимых граффити. Это темы, популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, исторические события, науку, спорт, искусство, выдающихся деятелей. Другая тематика не допускается.Нанесение граффити планируется осуществлять в соответствии с дизайн-проектом, который предварительно должен быть согласован с Комитетом по архитектуре и градостроительству.Нововведения не коснутся фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия, и выходящих на магистральные улицы общегородского значения.Эти изменения уже одобрены на общественных слушаниях. Теперь они должны быть рассмотрены на сессии горсовета Улан-Удэ. В случае положительного решения, изменения вступят в законную силу.Фото: мэрия Улан-Удэ