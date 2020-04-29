В Улан-Удэ начали установку памятника труженикам тыла и детям войны

Его откроют к 9 мая





Сегодня на площади Славы в Улан-Удэ рабочие приступили к установке памятника труженикам тыла и детям войны. Скульптурная композиция прибыла из Москвы. Авторы проекта - творческий коллектив «Студии военных художников имени М.Б. Грекова», скульптор Алексей Чебоненко. На установку памятника потребуется несколько дней, его откроют к 9 мая, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в мэрии города.

Напомним, мемориал будет состоять из четырёх бронзовых фигур. Это - мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолёта, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность.Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, в основании которой изображён элемент герба Бурятской АССР, а венчает её знамя Победы. Стела состоит из предметов, производящихся в тылу для нужд фронта. На стеле также будут прикреплены таблички с информацией о работе тыла.Фото: мэрия Улан-Удэ