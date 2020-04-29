Бурятский козел попал в Красную книгу России

Есть и другие печальные новости о природе республики





В России издали новую редакцию Красной книги. В списки редких и исчезающих видов ученые добавили 29 видов птиц и 13 видов млекопитающих. Изменения затронули и бурятскую природу. Например, знаменитый Тункинский национальный парк.

«Так, в перечень животных Красной книги России впервые попали следующие виды птиц: косатка, кобчик, хрустан, дубровник, овсянка-ремез, красношейная поганка, кудрявый пеликан, серый гусь», - рассказали на сайте нацпарка.Как отмечают в этом природоохранном учреждении, в Красную книгу РФ включили также редкий вид горной фауны – сибирского горного козла (козерога).«Среди местных жителей бытует тривиальное название этого вида – яман. Напомним, ранее сибирский горный козел был включен только в Красную книгу Республики Бурятия», - говорят специалисты.Фото с сайта tunkapark.ru