Роспотребнадзор: Самоизоляцию из квартиры переносим на дачи

Главный санитарный врач республики рекомендует добираться до «фазенд» на личных авто и не общаться с соседями



Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев позитивно оценил решение властей республики разрешить людям посещение дач. «В какой-то степени, это правильно: свежий воздух, работа на участке благоприятно повлияют на физическое и эмоциональное состояние организма», - заявил он сегодня в обращении к жителям республики.



Однако, учитывая ситуацию по COVID-19, мы настоятельно рекомендуем соблюдать правила профилактики, подчеркнул руководитель республиканского управления Роспотребнадзора.



«Самоизоляцию никто не отменял, но у дачников и садоводов она должна перейти из квартиры на дачные участки. Поэтому все правила самоизоляции остаются в силе. Для поездки на дачу мы рекомендуем воспользоваться только личным автотранспортом. И выезжать только в составе своей семьи, с кем вместе проживаете. Следует исключить общение с друзьями, прием гостей и встречи с соседями. Максимально сократите пребывание в магазинах и других общественных местах. При выходе из дома обязательно используйте защитную маску и перчатки, старайтесь держать дистанцию от окружающих людей, а по возвращении домой мойте тщательно руки и обрабатывайте антисептиками.



Дома дезинфицируйте гаджеты и поверхности, к которым прикасаетесь: дверные ручки, выключатели, раковины и смесители, пульты, клавиатуру и мышь, ключи, поверхности столешниц, полок, панели бытовой техники и др. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка, посуда и т.д.)», - напомнил правила для дачников Сергей Ханхареев.



При плохом самочувствии нужно, конечно, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.



Фото: управление Роспотребнадзора по Бурятии/скриншот

