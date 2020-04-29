Школы Бурятии остановят занятия до конца майских праздников

Домашние задания школьникам задавать не будут





Как сообщил 29 апреля министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов, с 1 до 11 мая все школы, ссузы и организации дополнительного образовательного приостанавливают учебу во всех формах обучения, в том числе дистанционную. Кроме того, министр дал поручение не задавать домашние задания в этот период.

С 12 мая образовательные организации Бурятии продолжат учебу в дистанционной форме до окончания учебного года.Сейчас администрации районов республики проводят мониторинг о необходимости продолжения функционирования дежурных групп в детских в период нерабочих дней. Если будет необходимость в таких группах, то работа будет осуществляться.Фото: пресс-служба правительства Бурятии