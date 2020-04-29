Парламент Забайкалья утвердил Бардалеева вице-премьером

Он заручился поддержкой 40 депутатов краевого заксобрания при минимуме в 26 голосов



Парламент Забайкалья утвердил сегодня заместителем председателя правительства Забайкальского края – министром экономического развития Александра Бардалеева. Он заручился поддержкой 40 депутатов при необходимом минимуме в 26 голосов.



Во время внеочередного заседания краевого парламента 29 апреля депутатами утверждены все восемь кандидатур на посты вице-премьеров правительства Забайкальского края, сообщила его пресс-служба.



Ранее все шесть профильных комитетов Законодательного собрания края поддержали кандидатуры заместителей председателя регионального правительства.



По словам главы регионального парламента Игоря Лиханова, его сегодняшнее заседание, по сути, может стать «точкой отсчета» деятельности нового правительства Забайкалья. «Если депутаты поддержат кандидатов на должности заместителей председателя правительства края, они избавятся, наконец, от своего затянувшегося временного статуса и смогут полноценно работать, со всей мерой персональной ответственности за принимаемые решения и социально-экономическое развитие региона», - отметил Игорь Лиханов.



Напомним, выходец из банковской сферы Александр Бардалеев в конце 2017 года после победы в открытом конкурсе возглавил минэкономики Бурятии. В июле прошлого года он ушел в отставку.



Фото: zaksobr-chita.ru Парламент Забайкалья утвердил сегодня заместителем председателя правительства Забайкальского края – министром экономического развития Александра Бардалеева. Он заручился поддержкой 40 депутатов при необходимом минимуме в 26 голосов.Во время внеочередного заседания краевого парламента 29 апреля депутатами утверждены все восемь кандидатур на посты вице-премьеров правительства Забайкальского края, сообщила его пресс-служба.Ранее все шесть профильных комитетов Законодательного собрания края поддержали кандидатуры заместителей председателя регионального правительства.По словам главы регионального парламента Игоря Лиханова, его сегодняшнее заседание, по сути, может стать «точкой отсчета» деятельности нового правительства Забайкалья. «Если депутаты поддержат кандидатов на должности заместителей председателя правительства края, они избавятся, наконец, от своего затянувшегося временного статуса и смогут полноценно работать, со всей мерой персональной ответственности за принимаемые решения и социально-экономическое развитие региона», - отметил Игорь Лиханов.Напомним, выходец из банковской сферы Александр Бардалеев в конце 2017 года после победы в открытом конкурсе возглавил минэкономики Бурятии. В июле прошлого года он ушел в отставку. По данным источников «Номер один» , он «пал жертвой» аппаратной борьбы в правительстве республики. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил Александра Бардалеева исполняющим обязанности заместителя председателя правительства – министром экономического развития 21 октября прошлого года.Фото: zaksobr-chita.ru