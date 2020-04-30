Жители Улан-Удэ бросились осваивать огороды для спасения от голода

В столице Бурятии резко вырос спрос на семена, картошку и теплицы





Жители Улан-Удэ все больше обеспокоены своей продовольственной безопасностью в связи с подорожанием импорта и заметным сокращением ассортимента, вызванными нарушением цепочек в поставках продуктов из Китая и России. В связи с этим, как отмечают продавцы, усиливается новая тенденция: все больше горожан проявляют повышенный спрос на семена, картошку и быстровозводимые дешевые теплицы, призванные обеспечить улан-удэнцев свежими овощами во время тяжелого экономического кризиса.

Как известно, жители республики с марта начали активно приобретать гречку, макароны, консервы и туалетную бумагу. Затем последовали средства дезобработки и маски. Сегодня продавцы магазинов сельхозинвентаря отмечают, что в Улан-Удэ наблюдается просто беспрецедентный спрос на семена, грунт, навоз и теплицы. Набор, призванный обеспечить летом и осенью хотя бы часть продовольственной корзины, ведь для многих свой урожай - залог выживания в этот период.- Меня очень пугает вероятность увидеть пустые полки в магазинах, огурцы и овощи по заоблачным ценам, поэтому в этом году на дачном участке всю землю засею картошкой и овощами, - говорит улан-удэнец Сергей. - Раньше я не заморачивался огородничеством, но теперь понял, что нашей семье придется кормиться со своего земельного участка. Как это делали раньше мои родители.Подобные настроения сегодня превалируют в столице региона. Если сельские жители давно полагались только на себя, то горожане избалованы широким ассортиментом в супермаркетах и неохотно ранее копались на грядках. Однако в апреле овощные поставки стали роскошью для многих слоев населения: те же свежие помидоры из Узбекистана и Азербайджана начали продаваться на рынках Улан-Удэ по 300-350 рублей, что объясняется привязкой импорта к доллару, а он заметно подорожал. Причем тенденция такова, что импорт будет все дороже.Председатель комитета по экономике Народного Хурала РБ, доктор наук Анатолий Кушнарев убежден, что населению придется возвращаться к истокам. И если раньше огородничество было хобби, то теперь это серьезная поддержка бюджетов домохозяйств.- Я недавно был во Владивостоке, так вот там продовольственный рынок почти полностью завязан на китайских поставках овощей, и, когда они закрыли границу, тот же чеснок у них подорожал до 900 рублей за килограмм, - сообщил он. - Чтобы подобное не происходило у нас, необходимо максимально обеспечивать себя теми же овощами. Бизнес уже видит перспективы в этом направлении. Так, в Бурятии сегодня активно работают два крупных тепличных комплекса - ООО «Дары Тугнуя» и ООО «Тони», ставится задача увеличения обеспеченности республики томатами. Пока же составляет около половины от имеющейся потребности. Остальное импортируем.Как отметил эксперт, здесь многое будет зависеть и от урожаев на приусадебных участках жителей Бурятии. Особое внимание улан-удэнцам необходимо уделить возведению теплиц. Ведь только они смогут гарантировать сохранение урожая от заморозков в нашем нестабильном климате и получать свежие помидоры, огурцы, перец и зелень на месяц-полтора раньше, чем при выращивании в открытом грунте. По словам Анатолия Кушнарева, срок окупаемости обычной дачной теплицы (3x6 метров) – 3 - 4 года, дальше она будет приносить чистый доход для домохозяйств.Однако улан-удэнские производители сборных дачных теплиц из поликарбоната убеждены, что доход теплица будет генерировать уже после первого года покупки.- В Улан-Удэ стоимость теплиц за последние три года особо не повысилась, чего нельзя сказать об огурцах и помидорах. Поэтому, если выращивать помидоры на продажу, за первый год теплица уже окупается, - говорит улан-удэнский предприниматель Александр Воробьев. - Минимальный выход томатов с одного квадратного метра теплицы - 10 килограммов, что при цене томатов в опте в 100 рублей позволяет за год компенсировать расходы на покупку новой теплицы из поликарбоната стоимостью 18 - 19 тыс. рублей.Как отмечает предприниматель, в производственных теплицах можно получать в пять раз больше урожая на квадратный метр теплицы, однако «все съедают капитальные затраты». Ведь в среднем стоимость возведения одного метра крупной теплицы в Бурятии составляет 20 тыс. рублей, что приводит к нерентабельности большинства проектов по круглогодичному выращиванию огурцов и помидоров. Для обычных же дачников такой проблемы не существует, цены на небольшие теплицы очень демократичные – 1 - 1,3 тыс. рублей за квадрат. Нет ни налогов, ни затрат на освещение, а труд, можно сказать, бесплатный. Выгода налицо.- Своя домашняя теплица - это своего рода нефтяная скважина, в любую погоду генерирующая доход при минимальных вложениях денег и труда, особенно если использовать системы капельного орошения, - убежден Александр Воробьев. - Сегодня онлайн-торговля дает отличную возможность горожанам сбывать свой экологически чистый урожай без особых затрат на администрирование, а покупателям получать свежие овощи и зелень на месяц-два раньше сезона. Люди начнут объединяться в кооперативы для получения доступа к торговым сетям, тогда может окончательно решиться проблема со сбытом. И уже все, у кого есть земля, поставят теплицы, поскольку это очень выгодно.Учитывая, что китайский импорт станет недоступным, а субсидируемые государством местные огурцы и помидоры подорожают в связи с необходимостью отбивать колоссальные затраты, свои овощи будут вне конкуренции.Неудивительно, что, по словам «тепличника, «мы не успеваем удовлетворять спрос на производство и установку домашних теплиц, в этом году он просто какой-то сумасшедший». Столь беспрецедентный спрос связан не только с тем, что жители Улан-Удэ осознали, что полагаться на продукты в супермаркетах не самая дальновидная ставка в период экономической и политической нестабильности. Для многих огородничество и садоводство стали новым объектом для приложения сил. Ведь в условиях растущей безработицы многие могут реализовать себя в мини-сельхозпроизводстве, получая не только моральное удовлетворение от новой деятельности, но и деньги в семейный бюджет от продажи выращенной продукции.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»