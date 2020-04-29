В Бурятии хотят помочь частным детсадам из бюджета

Законопроект правительства дает им право на получение господдержки



Правительство Бурятии одобрило законопроект, вносящий изменения в региональной закон об образовании, сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.



«Закон предлагается дополнить пунктом, который дает право органам государственной власти республики на предоставление государственной поддержки дополнительного образования детей. В том числе – на финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях и частных образовательных организациях», - представил законопроект министр образования Бурятии Баир Жалсанов.



Законопроект направлен на увеличение в республике доли частных организаций на рынке услуг дополнительного образования во исполнение указа президента РФ об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции.



Сейчас в Бурятии насчитывается 86 частных организаций, где услуги допобразования получают более 7,6 тыс детей. Частные детсады имеют возможность прохождения лицензирования, при этом не имеют права на финансовое обеспечение из республиканского бюджета. Законопроект правительства призван дать им эту возможность.



По данным мониторинга министерства образования республики, 21 частная организация готова войти в реестр поставщиков услуг дополнительного образования с охватом 2,5 тыс детей.



Изменения вступят в силу с 1 сентября, потребность на финансовое обеспечение на четыре месяца 2020 года составит 9,2 млн рублей.



Законопроект будет вынесен на сессию Народного Хурала Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

