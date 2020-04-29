Улан-Удэ окружат рвом в 500 км для защиты от лесных пожаров

Такова протяженность минерализованных полос, которые проложат с мая по октябрь



Вокруг Улан-Удэ создадут минерализованные полосы общей длиной в 500 км для защиты города от пожаров. Часть из них - 300 км - проложат в лесах и 200 км на городских землях, сообщает «Городское лесничество». В мае планируется сделать 90 км полос.



«Эти полосы эффективно препятствуют распространению огня. За счет них, в основном, останавливают пожары. Это намного надежнее, чем вручную копать, выкидывать дерн. Это трудоемкий процесс, который занимает много времени. Поэтому лучше подготовиться заранее», – пояснил главный лесничий «Городского лесничества» Борис Туртуев.



Работы запланированы с мая по октябрь месяц. Но в связи с тем, что в этом году рано стало тепло, работы начались раньше. Уже обустроены противопожарные разрывы на всех кладбищах, на полигоне ТБО в Вахмистрово.



Кроме того, сотрудники горлесхоза устанавливают аншлаги «Берегите лес!» и «Осторожно, клещи!». С апреля сотрудники Горлесхоза установили 46 предупредительных аншлагов, сейчас идут работы по монтажу шлагбаумов.



С момента введения особого противопожарного режима ужесточаются административные санкции за нарушение его требований. Штраф на граждан составит до 5 тыс рублей, на должностных лиц – до 30 тыс рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 40 тыс рублей, на юридических лиц – до 400 тыс рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru

