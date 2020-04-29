В Улан-Удэ пуск «дачных» автобусов отложен

Они должны были начать работать с 1 мая, но сейчас срок не определен



Администрация Улан-Удэ перенесла срок начала работы городских маршрутов садово-дачного направления. Как сообщили в ее пресс-службе, это одна из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города.



Начало работы автобусов, курсирующих по городским маршрутам садово-дачного направления №№: 2 «Дачный», 2а, 11 «Дачный», 12 «Дачный», 16 «Дачный», 22, 31 «Дачный», 31а, 32, 37 «Дачный», 39, 122, 122к, 131 переносится с 1 мая на период эпидемиологического неблагополучия. «До особого распоряжения», - уточнили в мэрии.



Рекомендации жителям по безопасному выезду на дачу, посещение которой



Высоко оценивая ее заботу о здоровье горожан, все-таки, хочется задать ей один вопрос. Не кажется ли самим муниципальным чиновникам отложенный запуск дачных автобусов при официальном разрешении посещать дачи абсурдом? В конце концов, личные автомобили есть не всех жителей Улан-Удэ. Помните: «Формально правильно, а по существу издевательство». Владимир Ильич Ленин сказал, как отрубил. Ровно 99 лет назад, между прочим.



Фото: ulan-ude-info.ru Администрация Улан-Удэ перенесла срок начала работы городских маршрутов садово-дачного направления. Как сообщили в ее пресс-службе, это одна из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города.Начало работы автобусов, курсирующих по городским маршрутам садово-дачного направления №№: 2 «Дачный», 2а, 11 «Дачный», 12 «Дачный», 16 «Дачный», 22, 31 «Дачный», 31а, 32, 37 «Дачный», 39, 122, 122к, 131 переносится с 1 мая на период эпидемиологического неблагополучия. «До особого распоряжения», - уточнили в мэрии.Рекомендации жителям по безопасному выезду на дачу, посещение которой официально разрешено властями республики в майские праздники, дал сегодня Сергей Ханхареев. Главный государственный санитарный врач Бурятии подчеркнул, что самоизоляцию никто не отменял, и у дачников и садоводов она должна перейти из квартир на дачные участки. Он порекомендовал для поездки на дачу пользоваться только личным автотранспортом, выезжать только тем составом, в котором семья проживает, а также исключить общение с друзьями, прием гостей и встречи с соседями, напомнили в городской администрации.Высоко оценивая ее заботу о здоровье горожан, все-таки, хочется задать ей один вопрос. Не кажется ли самим муниципальным чиновникам отложенный запуск дачных автобусов при официальном разрешении посещать дачи абсурдом? В конце концов, личные автомобили есть не всех жителей Улан-Удэ. Помните: «Формально правильно, а по существу издевательство». Владимир Ильич Ленин сказал, как отрубил. Ровно 99 лет назад, между прочим.Фото: ulan-ude-info.ru