Скандал с поджогом леса в Приангарье может быть связан с выборами

В Иркутской области 28 апреля в дежурную часть полиции поступило информация о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования.
По этому факту началась доследственная проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ - покушение на превышение должностных полномочий. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.
Как сообщал «Номер один»
, скандал с поджигателями леса, которые снимали пожары с квадрокоптера, начавшись в интернете с публикацией видео на Youtube.com
, быстро стал достоянием СМИ, включая федеральные.
Между тем, сотрудники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых подозревают в поджоге леса, не участвовали в противоправных действиях, они исследовали термоточки в тайге, сообщила агентству «Интерфакс-Сибирь»
руководитель аппарата районной администрации Марина Косыгина.
По ее словам, накануне по распоряжению мэра Усть-Кутского района четверо сотрудников администрации отправились на лодке «для исследования термоточек в соответствии с действующим в регионе особым противопожарным режимом».
«Они планировали вернуться вчера вечером, но до сих пор с ними нет связи. Спутниковый телефон не отвечает. Судя по распространенному в сети видео, первый заместитель мэра Михаил Барс (он был в числе инспектирующих термоточки - ИФ) был подвержен насилию», - сказала Косыгина.
Она сообщила, что у сотрудников было несколько канистр с бензином - для того, чтобы заправлять лодку в тайге.
Распространенную информацию о возможном поджоге леса Косыгина связала с предстоящими выборами мэра Усть-Кутского района. «На кадрах (о задержании чиновников местными жителями - ИФ) фигурирует мэр Усть-Кута Александр Душин, который является политическим оппонентом действующего мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной», - сказала Косыгина.
Более осведомленное в нюансах местной политики ИА «Байкал24»
, отмечает, что «в Усть-Кутском районе Иркутской области разыгрались нешуточные страсти. Примерно в двухстах километрах от Усть-Кута, на границе Усть-Кутского и Жигаловского районов встретились чиновники двух противоборствующих администраций». Далее по тексту:
«Мэр Усть-Кута Александр Душин на своих сельхозугодьях с помощью своих работников задержал пассажиров аэролодки, которые оказались чиновниками администрации Усть-Кутского района. По версии Душина и его людей, приезжие пытались поджечь лес в окрестностях его участка. В доказательство приводится наличие на аэролодке трех канистр с бензином, а также подозрительное поведение задержанных, которые были застигнуты, якобы, на месте преступления. Среди "гостей" Душина оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергей Ульянов.
Сами задержанные утверждают, что прибыли сюда по служебной надобности для того, чтобы снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Якобы, это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.
Между тем, по утверждению мэра Усть-Кута Александра Душина, он сам проводит профилактические отжиги сухой растительности около своих сельхозугодий, о чем официально поставил в известность Авиалесоохрану и другие ответственные за пожарную безопасность лесов органы.
Остается только понять, что мэр крупного северного города Иркутской области во время борьбы с коронавирусной инфекцией делает за 200 километров от своего рабочего кабинета пусть и на своих сельхозугодьях. Версия той же самой изоляции могла бы устроить скептиков, если бы речь не шла о руководителе местного самоуправления, который отвечает за жизнедеятельность и безопасность более сорока тысяч горожан.
Кроме того, непонятно насколько законна деятельность по отжигу сухой растительности во время объявленного в Иркутской области особого противопожарного режима. Напомним, в рамках этого режима запрещено использование открытого огня и отжиг сухой растительности за исключением противопожарных работ, которые должны выполняться уполномоченными организациями. Вряд ли мэр Усть-Кута имеет право проводить такие работы.
Отметим, что осенью в Усть-Кутском районе состоятся выборы мэра. В настоящее время муниципалитетом руководит Тамара Климина, поддержанная на предыдущих выборах ЛДПР. Ей, по словам наблюдателей, последнее время противостоит мэр Усть-Кута Александр Душин, избранный главой муниципалитета при поддержке партии «Единая Россия». Эксперты не исключают, что последний инцидент является продолжением противоборства незадолго до старта официальной избирательной кампании и знаменует собой обострение политической борьбы, в которой стороны не брезгуют никакими приемами и возможностями».
Если последнее предположение верно, что вся история имеет шансы войти в хроники российского предвыборного пиара.
Фото: Youtube.com/скриншот
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