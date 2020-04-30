Российские ученые объяснили природу темных кругов на льду Байкала

Сотрудники Института водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН) выяснили, что появление темных кругов на льду Байкала связано с особым видом вихрей, возникающих из-за особенностей рельефа дна. Об этом ТАСС
сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.
Впервые загадочные темные круги на льду Байкала были обнаружены весной 2003 года при изучении космических снимков. Было установлено, что подобные ледовые структуры диаметром от 4 км и до 10 км часто появляются весной перед разрушением ледового покрова. Толщина льда внутри кольца и за его пределами практически не отличается и достигает метра, а по кольцу составляет всего 20 - 30 см и менее. Такие районы опасны для людей и машин, особенно в районе полуострова Нижнее Изголовье, где проходит ледовая дорога от Усть-Баргузина на остров Ольхон. При этом круги видны только из космоса.
«Подледные измерения течений и термической структуры вод в районе колец, проведенные разными исследователями в разные годы, показали, что под кольцом формируется антициклонический вихрь, простирающийся до дна. Он доставляет более теплую глубинную воду к нижней поверхности льда. Это приводит к вытаиванию льда снизу. Вода крутится в гигантском вихре по часовой стрелке. Однако вопрос, откуда берутся вихри подо льдом, оставался открытым. <...> Сотрудники ИВП РАН предложили свою гипотезу: вихри подо льдом в районах ледовых колец обусловлены рельефом дна - каньонами, и речь идет о новом типе топографических вихрей», - говорится в сообщении.
Проверить свое предположение исследователи ИВП РАН смогли совместно с лабораторией гидрофизики Лимнологического института СО РАН в ходе экспедиции 2019-2020 годов. В 2019 года работы велись летом с борта научно-исследовательского судна «Г. Ю. Верещагин» - тогда в районе мыса Нижнее Изголовье были запущены два спутниковых радиобуя. С их помощью удалось зафиксировать столбчатую структуру (вертикальный вихрь) в углу каньона.
Зимние работы 2020 года ученые проводили в районе Южного Байкала. Впервые для исследований был использован российский ледорадар «Пикор-Лед». С его помощью ученые смогли провести дальнейшие исследования угловой области каньона в южной части Байкала (район п. Слюдянка), где спутник часто фиксирует ледовое кольцо.
«Ледорадар указал на существование кольца более тонкого льда в этом районе, хотя на спутниковых снимках его видно не было. И только спустя три недели кольцо «выявил» и спутник. Измерения температуры и скоростей течений в районе Слюдянки в апреле 2020 года показали, что под кольцом находится мощный антициклонический вихрь, который и является причиной появления кольца, что хорошо видно на спутниковом снимке», - пояснили ученые.
Фото: minobrnauki.gov.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?