В Бурятии 85-летнего пенсионера признали «Тружеником тыла»

Восстановить справедливость помогли прокуратура и свидетели





В прокуратуру Мухоршибирского района обратился 85-летний местный житель по вопросу получения статуса «Труженик тыла».

Как сообщили в надзорном ведомстве, пенсионер в годы Великой Отечественной войны трудился в колхозе «Улан-Туяа» Мухоршибирского района Бурят-Монгольской АССР. Вместе с другими детьми он работал пастухом, ухаживал за сельскохозяйственными животными, помогал на сенокосе, в прополке зерновых культур, уборке посевов. Однако архивные данные о его работе в колхозе не сохранились.Прокурор района направил в суд иск об установлении факта работы мужчины во время войны. Суд иск удовлетворил. Восстановить справедливость помогли свидетели, работавшие вместе с ним на сельскохозяйственных полях в годы войны.В настоящее время пенсионеру присвоен статус «Труженик тыла» и выдано удостоверение. Это позволит ему получить предусмотренные законодательством меры социальной поддержки.Фото: «Номер один»