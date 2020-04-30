В Бурятии военные реставрируют сельский памятник героям войны

Мемориал в Сотниково построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери



В селе Сотниково в пригороде Улан-Удэ военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа (ВВО) приступили к реставрации памятника войнам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.



Военнослужащие проводят работы по окраске памятника, металлического ограждения, а также наведению порядка на территории. Монумент будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ВВО.



Мемориал был построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери.



В селе 9 мая пройдут памятные мероприятия, будут даны оружейные салюты и возложены венки к памятнику 48 героям - односельчанам, не вернувшимся с войны.







Фото: пресс-служба Восточного военного округа В селе Сотниково в пригороде Улан-Удэ военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа (ВВО) приступили к реставрации памятника войнам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.Военнослужащие проводят работы по окраске памятника, металлического ограждения, а также наведению порядка на территории. Монумент будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ВВО.Мемориал был построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери.В селе 9 мая пройдут памятные мероприятия, будут даны оружейные салюты и возложены венки к памятнику 48 героям - односельчанам, не вернувшимся с войны. Как сообщал «Номер один» , всего военнослужащие и юнармейцы уже благоустроили в Бурятии более 40 обелисков, памятников и мемориалов воинов Великой Отечественной войны.Фото: пресс-служба Восточного военного округа