30.04.2020
В Бурятии военные реставрируют сельский памятник героям войны

В Бурятии военные реставрируют сельский памятник героям войны

Мемориал в Сотниково построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери

В селе Сотниково в пригороде Улан-Удэ военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения Восточного военного округа (ВВО) приступили к реставрации памятника войнам-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие проводят работы по окраске памятника, металлического ограждения, а также наведению порядка на территории. Монумент будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в пресс-службе ВВО.

Мемориал был построен в 1963 году и расположен рядом с храмом в честь Владимирской иконы Божией Матери.

В селе 9 мая пройдут памятные мероприятия, будут даны оружейные салюты и возложены венки к памятнику 48 героям - односельчанам, не вернувшимся с войны.

Как сообщал «Номер один», всего военнослужащие и юнармейцы уже благоустроили в Бурятии более 40 обелисков, памятников и мемориалов воинов Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
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