30.04.2020
В Бурятии чиновника оштрафовали за медлительность в расчетах с подрядчиком

В Бурятии чиновника оштрафовали за медлительность в расчетах с подрядчиком

Исполнителю контракта заплатили лишь спустя два месяца после выполнения работ

Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о контрактной системе в работе администрации Муйского района.

«Администрация района при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключила с субъектом малого предпринимательства муниципальный контракт на благоустройство дворовой территории в поселке Таксимо. Вопреки закону заказчик произвел оплату подрядчику по исполненному контракту лишь спустя два месяца», рассказали в надзорном ведомстве.

За нарушение срока оплаты по контракту виновного чиновника оштрафовали на 30 тысяч рублей, а также привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: «Номер один»
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