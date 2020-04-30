В Бурятии число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 приблизилось к 300

В республике зарегистрировано 297 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения коронавирусом



В Бурятии сегодня зарегистрировано 297 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Накануне их было 271, сообщили в минздраве республики.



Успешно завершили лечение и выписались из больницы 88 пациентов, умерло четыре человека.



Проходят лечение в стационарах 201 человек. В настоящий момент осуществляется госпитализация четырех заболевших .Круг контактных лиц составляет 1064 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией 16 детей (состояние детей удовлетворительное). В отделении реанимации находятся три тяжелых взрослых пациента с COVID-19. Один больной на ИВЛ. В трех обсерваторах находятся 106 человек.



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