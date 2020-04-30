В Улан-Удэ заработал КПП на Верхней Березовке

Он ограничит въезд и выезд инфицированных коронавирусом людей по республиканской автотрассе в направлении трех районов



В Улан-Удэ на въезде в город в районе Верхней Березовки сегодня начал работу контрольно-пропускной пост. Здесь будут останавливать автомобилистов, чтобы уточнить причину въезда или выезда и замерить температуру, сообщили в администрации столицы Бурятии.



При обнаружении признаков заболевания человек и все контактные лица (пассажиры или водитель) направляются на лечение в обсерватор.



«Задача пункта – ограничить въезд и выезд инфицированных коронавирусом людей. Основная причина, почему КПП организовали именно на Верхней Березовке, заключается в том, чтобы снять посты ГИБДД с Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов, и направить сюда. Для того, чтобы не допустить проникновения инфекции в районы, на других выездах из Улан-Удэ будут дежурить сельские районы», - рассказал замначальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Круглосуточный контроль на Верхней Березовке будут вести полицейские, а также сотрудники администрации Улан-Удэ. При отсутствии симптомов коронавируса проезжающие смогут беспрепятственно продолжить путь к пункту назначения. Но, как подчеркивают в управлении, причина для въезда в город или выезда должна быть веской.



«Согласно пункту 1.6 указа главы Бурятии №37 есть определенные причины, при которых гражданин имеет право покидать жилище. Просто проехать на Байкал порыбачить - это не основание, машины будем разворачивать. Должна быть веская причина. Если же человек отправляется на дачу, то должен иметь при себе документы, подтверждающие наличие собственности в том районе, куда он направляется, а также разрешение и регистрацию на портале «Работающая Бурятия» в разделе «Хочу на дачу», — прокомментировал Дмитрий Федоров.



Напомним, согласно указу главы Бурятии, жителям республики не разрешается покидать места проживания (пребывания). Исключения составляют: обращения за экстренной медицинской помощью и иная прямая угроза жизни и здоровью; следование к месту (от места) работы, которая не приостановлена; работы, связанной с передвижением по территории республики, в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки; следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. А также - при следовании к близким родственникам для е доставки им на дом продуктов питания и лекарств, ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками; смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.



Проезжающие через КПП должны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту работы - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.



КПП установлен по поручению республиканского оперативного штаба в связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.⠀



Фото: ulan-ude-info.ru

