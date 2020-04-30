Сеть магазинов «Все для дома» помогает медикам поликлиники №2 на Саянах

Медикам было безвозмездно передано более 60 плащей-ветровок на сумму более 140 тысяч рублей

В Улан-Удэ принимаются все меры для борьбы с эпидемией. На переднем крае этой борьбы оказались медицинские работники.В сложившихся условиях практически вся первичная медицинская помощь оказывается на дому. Поэтому руководство поликлиники №2 сформировало более 30 выездных бригад, работающих по вызовам. В зоне ответственности второй поликлиники находится почти половина Октябрьского района. Это самый населённый район Улан-Удэ, в котором только за месяц было отработано более 1200 человек из групп риска.С учетом изменившихся условий работы медицинских работников, первичному звену необходима помощь в первую очередь, по средствам защиты. Сотрудники поликлиники обратились за помощью к руководству сети магазинов «Всё для дома». Их обращение встретило положительный отклик. Для экипировки медицинских работников поликлинике №2 было передано на безвозмездной основе более 60 плащей-ветровок на сумму более 140 тыс. рублей.Главный врач ГАУЗ ГП №2 Колмакова В.В.: «Мы выражаем благодарность сети магазинов «Все для дома», благодаря их поддержке, медицинские бригады нашей поликлиники были обеспечены куртками для выездной работы». Руководство и коллектив торговой сети пожелали успехов и терпения врачам и всем, кто, рискуя здоровьем, стоит на страже нашей безопасности.