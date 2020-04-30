30.04.2020
В Бурятии туркомплекс термального источника начал очистку стоков

В Бурятии туркомплекс термального источника начал очистку стоков

Ранее воды с ванного корпуса сливались в лес, который начал превращаться в болото

В Бурятии владелец туркомплекса у термального источника «Солнечный» («Гоуджекит») обеспечил его очистными сооружениями, в бюджет муниципалитета  выплачена взысканная сумма в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде, сообщили в Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Ранее она проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды в местности у термального источника. Установлено, что предприниматель оказывал санаторно-курортные услуги с нарушением природоохранных норм. Сброс сточных вод с ванного корпуса велся в ближайший лесной массив без надлежащей очистки.

В результате произошло заболачивание и загрязнение почвы. В отобранных пробах выявлено превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в 4,4 раза, сульфатов в 1,5 раза, хлоридов в 1,5 раза. Размер ущерба, причиненного окружающей среде составил 55 440 рублей.

В целях прекращения слива использованных и загрязненных термальных вод на лесные земли прокурор обратился в суд с иском о запрете сброса неочищенных стоков и возмещении ущерба. Решением суда требования удовлетворены в полном объеме.

Учитывая значимость курорта  для людей, в целях соблюдения баланса интересов прокурор предоставил возможность поэтапного устранения нарушений.  Предприниматель ведет проектно-строительные работы по переоборудованию системы сброса сточных вод в пригодный для этого водный объект.

Окончательное устранение нарушений будет проконтролировано прокуратурой.

Фото: baikalproc.ru
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