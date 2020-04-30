В Бурятии туркомплекс термального источника начал очистку стоков

Ранее воды с ванного корпуса сливались в лес, который начал превращаться в болото



В Бурятии владелец туркомплекса у термального источника «Солнечный» («Гоуджекит») обеспечил его очистными сооружениями, в бюджет муниципалитета выплачена взысканная сумма в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде, сообщили в Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Ранее она проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды в местности у термального источника. Установлено, что предприниматель оказывал санаторно-курортные услуги с нарушением природоохранных норм. Сброс сточных вод с ванного корпуса велся в ближайший лесной массив без надлежащей очистки.



В результате произошло заболачивание и загрязнение почвы. В отобранных пробах выявлено превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в 4,4 раза, сульфатов в 1,5 раза, хлоридов в 1,5 раза. Размер ущерба, причиненного окружающей среде составил 55 440 рублей.



В целях прекращения слива использованных и загрязненных термальных вод на лесные земли прокурор обратился в суд с иском о запрете сброса неочищенных стоков и возмещении ущерба. Решением суда требования удовлетворены в полном объеме.



Учитывая значимость курорта для людей, в целях соблюдения баланса интересов прокурор предоставил возможность поэтапного устранения нарушений. Предприниматель ведет проектно-строительные работы по переоборудованию системы сброса сточных вод в пригодный для этого водный объект.



Окончательное устранение нарушений будет проконтролировано прокуратурой.



Фото: baikalproc.ru

