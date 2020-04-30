Жителей Бурятии временно освободили от платы и пени за капремонт
Оплата будет происходить равными долями в течение трех лет: с 2021 по 2023 годы
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о приостановлении начислений в фонд капитального ремонта в период ограничительных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в минстрое республики.
Приостановление работы части предприятий сказалось на платежеспособности населения, поэтому указом определена возможность не начислять взносы на капитальный ремонт с 1 апреля по 5 июня текущего года включительно собственникам помещений в многоквартирных домах.
Определена методика расчета и предполагается, что оплата неначисленных взносов будет происходить равными долями в течение трех лет: с 2021 по 2023 годы. При этом граждане по собственному волеизъявлению могут оплачивать взносы по привычному графику.
Кроме этого, региональный оператор Фонда капремонта приостановил начисление и взыскание пени за невнесенные своевременно взносы за капитальный ремонт в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.
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