Ввод жилья в Бурятии падает

Более 64% жилья люди строят за счет собственных и заемных средств



В Бурятии в январе–марте нынешнего года введены в эксплуатацию 383 жилых дома общей площадью 50,1 тыс кв метра (с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства), сообщил Бурятстат.



Без учета жилых домов, построенных в садоводствах, ввод жилья составил 44,1 тыс кв метра общей площади и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 2,7 %.



Население за счет собственных и заемных средств построило жилых домов общей площадью 32,2 тыс кв метра (с учетом садоводств). Это более 64% общего объема введенного в республике жилья.



Без учета садоводств населением введено 26,1 тыс кв метра жилья или 79,7 % к январю-марту 2019 года.



Более половины (59,5 %) введенного в республике жилья, включая садоводства, приходится на Улан-Удэ. Среди районов республики лидируютИволгинский район, где было введено 8,9 % жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский – 5,6 %, Заиграевский район – 5,3 %, Северобайкальск – 3,4 %, Прибайкальский район – 2,4 %.



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