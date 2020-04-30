В Бурятии задержан сельчанин, обвиняемый в убийстве собутыльника

Обвиняемому, страдающему психическим заболеванием, будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза



В Бурятии в селе Аргада Курумканского района задержан 32-летний местный житель, которому предъявлено обвинение в убийстве 57-летнего мужчины, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Тело убитого с колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружено 29 апреля ночью в одном из домов. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



По данным следствия, 29 апреля в течение дня обвиняемый помогал пожилым родственникам по хозяйству. Вечером они вместе с еще одним работником расположились в доме на кухне и стали распивать спиртные напитки. После полуночи между мужчинами из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В ходе нее обвиняемый, страдающий психическим заболеванием, схватил нож и нанес им несколько ударов в шею и грудь собутыльника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Через некоторое время нападавший мужчина пришел в себя, разбудил родственников, которые вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.



Ведется следствие. Для разрешения вопроса о вменяемости обвиняемого в ближайшее время в отношении него будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



Фото: buryatia.sledcom.ru

