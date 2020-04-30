ЗГРП безвозмездно передало врачам Бурятии средства защиты

В их числе маски, респираторы и комплекты защитной одежды





Как сообщили в пресс-службе Забайкальского горно-рудного предприятия (ЗГРП), минздраву Бурятии передана партия из 85 тысяч медицинских масок, 10 тысяч хирургических медицинских масок, 10 тысяч респираторов, 5 тысяч штук перчаток и 100 комплектов защитной медицинской одежды для борьбы с пандемией коронавируса.

ЗГРП организовало и профинансировало доставку помощи в республику из Китая. Средства защиты переданы ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф РБ» и будут распределены министерством здравоохранения по медицинским учреждениям Бурятии.По информации представителя предприятия, руководство ЗГРП еще месяц назад приняло решение оказать помощь в обеспечении врачей республики средствами защиты, но из-за дефицита и логистических вопросов возникли сложности в поиске поставщика, способного поставить существенное количество качественных медицинских изделий.Фото: pixabay.com