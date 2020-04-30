В Улан-Удэ горожанину продали виртуальный холодильник

В столице Бурятии за сутки зарегистрировано три факта мошенничества







В Улан-Удэ на одном из популярных сайтов обнаружился вечно продающийся холодильник. На уловку мошенников попался 38-летний горожанин, который перевел им 5 тыс рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчина предложил задаток в сумме 3 тыс рублей, чтобы продавец сняла объявление с сайта. Та согласилась, но попросила добавить к трем еще две тысячи рублей, сделав в конечной цене скидку.

Увы, на встречу владелица бытовой техники не пришла, а на звонки потенциального покупателя больше не отвечала. Позднее потерпевший увидел объявление о продаже того же холодильника другим лицом и понял, что его обманули.



Всего за минувшие сутки зарегистрировано три факта мошеннических действий, отмечают в полиции. Еще два прошли по традиционным сценариям. Своих денег лишилась 49-летняя улан-удэнка после телефонного разговора с псевдо-сотрудниками банка. «Специалисты финансовой организации» сообщили женщине, что с ее карты пытаются снять деньги. Чтобы пресечь эти действия, необходимы номер карты и код с оборотной стороны, а также сведения о приходящих по СМС паролях. Испугавшись за свои сбережения, горожанка назвала собеседникам требуемые данные. В результате с ее счета были списаны 60 тыс рублей.



Аналогичному обману подверглась и 73-летняя пенсионерка, на сотовый телефон которой пришло уведомление о приостановке действия банковской карты. Пожилая женщина позвонила по указанному в СМС абонентскому номеру и последовала советам мужчины, представившегося сотрудником банка. Чтобы исключить, якобы, существующую угрозу хищения денег мошенниками и заблокировать карту, она также продиктовала необходимые собеседнику сведения. Ущерб составил 30 тыс рублей.



Примечательно, что двое из пострадавших от мошеннических действий граждан были наслышаны о мошенничествах, но тем не менее, попались на обманные уловки.



Полиция Бурятии призывает жителей республики быть более бдительными при общении с незнакомцами. Прежде, чем переводить кому-либо деньги в счет товара, убедитесь в его наличии у собеседника (если это возможно). А также – стоит напомнить, что сотрудники банка не запрашивают касающихся счета персональных сведений в телефонном режиме. В случае подобного звонка перезвоните в финансовую организацию по телефону горячей линии, указанному на банковской карте, и выясните, действительно ли с вашими счетами и картами имеются проблемы.



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