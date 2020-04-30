В Улан-Удэ военные музыканты спели для медиков и больных COVID-19

Ансамбль «Селенга» исполнил военные песни под окнами инфекционной больницы

Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа, состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и фронтовые песни для врачей и пациентов инфекционной больницы в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе ВВО. Патриотическая акция была посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.В ходе выступления военные артисты исполнили известные фронтовые песни разных времен: «Катюша», «От героев былых времен», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы».Медицинский персонал собрался у окон больницы. Врачи и медсестры с большим удовольствием послушали популярные музыкальные композиции.Напомним, что первый концерт с участием военных солистов ансамбля «Селенга» состоялся в одном из спальных районов столицы Бурятии. На балконах многоквартирных жилых домов собрались неравнодушные зрители, которые с интересом наблюдали и слушали фронтовые песни.В состав группы «Селенга» вошли вокалисты и профессиональные музыканты, владеющие игрой на различных музыкальных инструментах.Фото: пресс-служба Восточного военного округа