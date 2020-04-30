Жители Бурятии массово отправляют в отпуска за свой счет

Работники завалили омбудсмена жалобами на работодателей





К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой продолжают поступать обращения от жителей республики, связанные с нарушением их прав в период действия ограничений, связанных с коронавирусом. Всего с 25 марта к омбудсмену поступило 318 устных и письменных обращений.

Как сообщили в аппарате уполномоченного, наиболее популярной темой обращений является нарушение трудовых прав работников. Люди жалуются на несоблюдение ограничений, оформление в принудительном порядке отпусков без сохранения зарплаты, очередных оплачиваемых отпусков не по графику. Ряд обратившихся беспокоится о начислении и выплате им зарплаты.О сложившейся ситуации омбудсмен проинформировала контрольно-надзорные ведомства. Кроме того, письма о принятии мер реагирования по сообщениям работников направлены непосредственно работодателям. Например, предприятие ресторанно-гостиничного комплекса ООО «Форт-Росс» сообщило, что беспокойства работников по поводу невыплаты зарплаты из-за неработающих сотрудников бухгалтерии не обоснованы. АО «Бурятнефтепродукт» сообщило о принимаемых противоэпидемических, санитарных и профилактических мерах для обеспечения непрерывной деятельности.По сообщениям, поступившим на «горячую линию» уполномоченного, Государственная инспекция труда РБ выдала предостережения о недопустимости нарушения требований трудового законодательства ООО «Домино», ООО «Электротехком», СТО «Восточный», ИП Волков А.Г., ИП Урбаева В.С.За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в отношении ИП Субанова В.Б. (собственник «Мегамойки») составлен протокол об административном правонарушении, который направлен на рассмотрение в суд.Фото: pixabay.com