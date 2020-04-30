В Улан-Удэ начался ремонт дороги до 115-го мкрн

Все работы на объекте должны быть завершены до 1 октября



В Улан-Удэ строители начали работы на автодороге от 113-го до 115 микрорайона. Здесь будет уложено новое асфальтовое покрытие, обустроены пешеходные переходы, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка, сообщили в городской администрации.



Ремонт более одного километра автодороги проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма, выделенная на этот объект, составляет 43 млн рублей.



«Уже проведены все подготовительные этапы, сегодня подрядчик приступил к земляным работам. После этого, начнется укладка асфальта, а затем и все остальные работы», - пояснили в управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Все работы на объекте должны быть завершены до 1 октября.



В этом году в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 27 участков автодорог. На ремонт выделено в два раза больше средств, чем в 2019 году - 700 млн руб. Ремонтные работы уже стартовали на многих участках, поскольку заблаговременно были проведены торги, определены подрядчики и позволили погодные условия.



Фото: ulan-ude-info.ru

