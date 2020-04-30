В Бурятии обнаружено фальсифицированное масло

Продукт с заменителем молочного жира производился в Самарской области

Растительные жиры и масла, свидетельствующие о фальсификации, обнаружены в Бурятии в сливочном масле «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%. Оно произведено в Самаре ООО «Мирсапром», сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Его специалисты направляли отобранную пробу масла на исследование в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. В ней констатировали, что образец не отвечает техническим регламентам и ГОСТу «Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические условия», так как продукция с растительным жиром должна содержать на упаковке маркировку «продукт с заменителем молочного жира»Россельхознадзором выдано предписание о прекращении действия декларации соответствия этой продукции ООО «Мирсапром». Кроме того, информация о фальсифицированной продукции направлена в управление Россельхознадзора по Самарской области и Федеральную службу по аккредитации для отзыва декларации о соответствии.Фото: pixabay.com и 38fsvps.ru