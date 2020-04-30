В Бурятии актуализировали карты для переписи населения

Завершен один из основных этапов подготовки к ВПН-2020



Статистики Бурятии завершили актуализацию картографического материала для Всероссийской переписи населения 2020 года. В работе приняли участие 368 регистраторов. Они сверили наличие всех домов и строений, фактически имеющихся на местности, а также внесли все необходимые уточнения на схематический план на бумажном носителе, сообщили в Бурятстате.



Важным этапом была работа по актуализации картографического материала в электронном виде в автоматизированной системе Всероссийской переписи населения 2020 года. Данные из автоматизированной системы в дальнейшем будут выгружены на планшетные компьютеры переписчиков.



Уполномоченные и инструкторы Всероссийской переписи населения справились с этой работой на отлично и, что немаловажно, в срок, ведь актуальный картографический материал необходим для использования при формировании организационного плана Всероссийской переписи населения 2020 года.

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Таким образом, завершен один из главных этапов подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.



Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».



Фото: Бурятстат

