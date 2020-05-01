В Улан-Удэ тариф на тепло вырастет, несмотря на дешевеющий уголь

Энергетики получат возможность снова заработать на населении



Несмотря на колоссальное снижение издержек в связи падением цен на уголь, с помощью которого ПАО «ТГК-14» греет воду для подачи в квартиры улан-удэнцев, стоимость теплоэнергии, судя по всему, будут искусственно держать на самом высоком уровне за последнее десятилетие. Более того, тариф за отопление для жителей Улан-Удэ вырастет с 1 июля 2020 года еще на 3,5%. Тем самым энергетики получат возможность снова заработать на населении, едва сводящем концы с концами в период запретов на работу.



Почем уголек для народа



У российских энергетиков значительно снизились издержки на топливо, занимающие до 70% в цене вырабатываемого тепла. Так, в апреле 2020 года российский энергетический уголь подешевел в Азии на 12% по сравнению с концом марта из-за падения спроса. «Российские производители готовы продавать топливо по сниженным ценам, чтобы избежать сокращения добычи, заполнения складов и роста производственных издержек», - заключает агентство Argus.



Если же брать годовой период, то цены на уголь падают уже с 2019 года. По данным finanz.ru, если в апреле 2019 года на биржевых площадках стоимость одной тонны угля составляла 63,5 доллара, то сегодня она почти в два раза дешевле - 34 доллара за тонну. Если же разобраться, что такое представляет из себя ПАО «ТГК-14», то схематично это просто обычная печка, в которую закладывается уголь, теплоноситель нагревается, и разносится тепло населению за деньги. Какая-то часть вырабатываемого пара идет на выработку электроэнергии, но в основном поток прибыли для читинской компании обеспечивает продажа горячей воды и тепла населению и предприятиям.



Соответственно, если цена на уголь падает столь существенно, то в обычной, а не извращенной экономике население должно получать свой гешефт в виде снижения цен на услугу. Однако этого не происходит, в отличие от других стран, где ценники меняют практически сразу же, когда у производителя социального товара - а тепло есть социальный товар - падают издержки.



Последний звоночек



К несчастью, в связи с разгулом монополизма, плохим госуправлением и коррупцией страна практически не знает, что такое снижение цен на услуги. Обществу постоянно навязывается мысль, что все якобы должно только дорожать. Хотя в рыночной экономике, вернее, в тех нишах, где еще возможная конкуренция и все завязано на простой схеме – спрос – предложение, действуют совсем другие правила.



В качестве примера можно привести бывшего регионального монополиста — компанию «Улан-Удэнская сотовая сеть», которая в начале «нулевых» установила цену минуту разговора за 6 рублей. А после появления в Бурятии других операторов стоимость разговора упала как минимум десятикратно.



К сожалению, с такой услугой, как тепло этот номер не проходит, поскольку монопольное положение ТГК-14 в Бурятии не позволяет снижать стоимость услуг даже в связи со значительным снижением издержек. Более того, тариф ежегодно растет. Если десять лет назад, по данным Республиканской службы по тарифам, стоимость теплоэнергии ТГК-14 составляла 1213,25 руб./Гкал, то с 1 июля 2020 года предполагается увеличение тарифа до 2087,71 рубля.



Пора пересматривать!



Почему же, несмотря на очевидное, цены не падают? Ведь на следующий отопительный сезон 2020-2021 ТГК-14 явно будет закупать топливо уже по сниженным ценам, уменьшая свои затраты в тарифе?



В ТГК-14 на запрос «Номер один» сообщили, что «события на мировых рынках сырья в соответствии с действующим законодательством не являются основанием для изменения установленного тарифа».



- Цена поставки угля в адрес ПАО «ТГК-14» определена договором до 31.12.2020 года, - отметили в ведомстве. - А вопрос об установлении тарифа на тепло находится в компетенции Республиканской службы по тарифам (РСТ. – Прим. ред.).



Тем не менее в РСТ отметили, что пока изменений в тарифе не планируется.



- Никаких предложений со стороны ФАС (Федеральной антимонопольной службы. – Прим. ред.) по изменению тарифов в связи с ситуацией по топливу к нам не поступало, - сообщили «Номер один» в РСТ. - К тому же, согласно существующим правилам, тарифы на тепловую энергию в соответствии с требованиями законодательства изменяются лишь один раз в год. И если и будут какие-то изменения, то не ранее 2021 года.



В свою очередь, общественники полагают, что нерационально тянуть до лета 2021 года, чтобы учесть нынешний обвал цен на уголь в тарифах на тепло для населения Бурятии.



- Безусловно, мы должны говорить если не о перерасчетах, то, по крайней мере, о более оперативном реагировании на тарифообразование в сфере теплоснабжения, - отметила председатель комиссии по экономическому развитию и ЖКХ Общественной палаты РБ Татьяна Думнова. - Необходимо изменение сроков корректировок тарифов в условиях экономического кризиса и в связи падением цен на энергоносители.



Видимо, действительно назрела пора более оперативной корректировки тарифных параметров по так называемым «естественным» монополистам. Иначе ситуация выглядит неестественно - везде и практически во всем цены падают, а у нас они почему-то растут.



Дмитрий Родионов, «Номер один»

Фото: "Номер один"

