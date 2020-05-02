В Бурятии врачи инфекционки уже месяц отвоевывают пациентов у смертельно опасного вируса

Вместо «мирного» времени введен почти военный режим

Теперь отделения больницы именуются госпиталями. Вместо «мирного» времени введен почти военный режим. Врачи инфекционной больницы круглосуточно живут в условиях повышенной боевой готовности, ежедневно спасая жизни пациентов, заболевших COVID-19. О том, как проходят будни медиков, с какими сложностями им приходится сталкиваться и каково уже месяц безвыходно жить в подвале вдали от семьи и близких, мы узнали из первых уст.120 медиков сейчас работают в стенах ГБУЗ «Республиканской клинической инфекционной больницы». Уже больше месяца медработники изолированы от всех и проживают в подвале больницы, не имея возможности увидеться со своими родными или побывать дома. В таком круглосуточном режиме работы им предстоит провести четыре месяца.Среди прочих ежедневно сражается с опасной инфекцией заместитель главного врача по лечебной работе, кандидат медицинских наук Елена Сильченко, которая вот уже 22 года как трудится в стенах уже ставшей ей родной больницы. Там, в «мирной» жизни, за стенами больницы у нее остались маленькая дочка на попечении мужа и родителей, старший сын, который сейчас оканчивает институт. А у нее каждый день почти боевые будни, когда даже подумать об усталости или депрессии некогда.- Младшая дочь сейчас оканчивает первый класс. За ней присматривают мои родители и муж. Конечно, сложно столько времени находиться вдали от дома, семьи. Если первая и вторая недели прошли незаметно, то теперь с каждым днем все тяжелее. Но, с другой стороны, у нас столько работы, что даже некогда скучать, - признается Елена Владимировна.Как и остальные медики, Елена Сильченко не видит никакого героизма в своей работе. О том, что вместе с нулевым пациентом придет необходимость жить в подвале лечебного учреждения, она знала заранее и была морально к этому готова.- У нас, инфекционистов, есть постоянная внутренняя готовность к разным чрезвычайным ситуациям, связанным с карантинными инфекциями. Нас готовят к этому всю жизнь. Два-три раза в год проходим учения: как будто к нам самолетом или поездом поступают больные с особо опасной инфекцией, например, чумой или сибирской язвой. Мы тренируемся, как и что делать в таких условиях. И постоянно осознаем, что в любой момент подобная ситуация действительно может наступить. К COVID-19 тоже готовились, начиная с января. Закупали лекарства, средства защиты, дезинфектанты, проводили учения, разработали оперативный план. Поэтому, когда появился нулевой пациент, включился счетчик и оперативный план, согласно которому мы перешли на строгий противоэпидемический режим, - рассказывает врач.Ни у кого из медиков не возникло ни единого вопроса или протеста по этому поводу. И даже сейчас, спустя месяц обособленной жизни и тяжелой круглосуточной работы, никто из медиков не попросил освободить его от такого бремени и отпустить домой. Отпустили домой после прохождения карантина только двоих. У одной из медсестер серьезно заболела мама, у другой медсестры обострилось свое хроническое заболевание. Все остальные медики по-прежнему в строю.- Действительно, работать тяжело, тем более когда проводишь в противочумных костюмах по шесть-восемь часов. Люди устают, истощаются. Тогда мы выводим их в обсерватор. Они там две недели отдыхают и опять заходят обратно. Так смены меняются. Психологов в больнице нет, поэтому врачи, как могут, сами подбадривают друг друга.- Почему-то все думают, что мы совершаем какой-то подвиг. Я своим докторам так и говорю, наши бабушки и прабабушки перенесли войну, длившуюся четыре года. У нас - их гены. Мы такие же, как они. Если они это выдержали, почему мы не сможем? Просто порой не знаем своих возможностей, - говорит Елена Сильченко.Каждый из медиков инфекционной больницы осознает, что рискует жизнью ежедневно и ежечасно.- Мы уже проходили через какие-то эпидемии: «свиной» грипп, сибирская язва. Но эти болезни нельзя сравнивать с коронавирусной инфекцией. Если против гриппа у нас есть эффективное лекарство и мы знаем, что справимся с вирусом, то здесь другая ситуация. Нет ни одного препарата, который бы имел доказанную эффективность. Но все осознаем, с чем имеем дело. Ведь мы – инфекционисты. С первого дня работы знаем, что такое опасная инфекция и как важно правильно надеть противочумный костюм перед выходом в «грязную зону». Сейчас процедура надевания костюма уже доведена до автоматизма и занимает минут десять.Как известно, медикам всего мира ничего не остается, как лечить коварный вирус лекарствами от других болезней. Так, пациентам дают препараты, которыми лечат от ВИЧ-инфекции и малярии.- Сейчас уже действует шестая версия клинических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Их разрабатывала большая рабочая группа, состоящая из лучших врачей и ученых нашей страны. В документе даны классификации болезни: легкая, средняя и тяжелая и рекомендации, как лечить каждую из стадий. Для лечения больных используем еще кислород. Ведь многие из пациентов – кислородозависимые, они испытывают гипоксию. Плюс, конечно, жаропонижающие средства, внутривенно снимаем интоксикации.Никто по сей день не знает, как отреагирует на внедрение вируса тот или иной организм. От печального исхода не застрахован никто.- Я думаю, уже скоро будут новые рекомендации, изучение COVID-19 продолжается. Мы тоже не сидим на месте. Общаемся с врачами из других стран, изучаем научные статьи, опыт врачей всего мира. И сами уже накопили опыт борьбы с этим заболеванием. Потому что уже вылечили столько пациентов, среди которых были и тяжелые. Честно говоря, коронавирус непредсказуем. Все зависит от самого организма – как он справляется с вирусом. Мы только помогаем ему в этой борьбе, - говорит медик.Сложнее всего излечить пациентов возрастных, имеющих сопутствующие проблемы со здоровьем. Особенно если это сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания.Среди пациентов попадаются разные люди. Большая часть испуганы и слушают каждое слово врача, выполняя все рекомендации. Но есть и «бунтари», как правило, это мужчины старше сорока лет. Они не понимают, почему должны лишаться элементарного комфорта.- Пациенты ходят по нужде прямо в палате при других пациентах. «На ветру». Сходили – позвонили в звонок - пришла санитарка - забрала ведро – помыла - обработала. Дело в том, что в общую канализацию продукты жизнедеятельности таких больных попадать не должны. Все тщательно дезинфицируется предварительно. Конечно, ведра у нас специальные, с удобным стульчаком, как и на унитазе, но я понимаю пациентов.Врачи «инфекционки» надеются, что хотя бы сегодняшняя беда даст толчок к тому, чтобы давняя проблема была наконец решена. Больница - 1941 года постройки, уже давно нуждается в новом здании с собственной системой очистки канализационных стоков канализации.- Строительство такого современного стационара – дорогой проект. Мы надеемся, что наши власти все-таки поднимут вопрос по поводу строительства нового здания для больницы на федеральном уровне, - говорят медики.В народе бытует мнение, что рано или поздно каждый из нас переболеет данной инфекцией. В этом случае якобы постепенно у все большего количества людей будет появляться иммунитет к вирусу, и тогда эпидемия уже не будет так страшна. Однако исследования ученых говорят об обратном. Коронавирус – это не корь или ветрянка. В мире уже есть случаи, когда бывшие пациенты заражались COVID-19 повторно, вероятно, это связано с мутацией вируса.- Мы выписываем пациентов только после того, как дважды получаем отрицательные анализы. На десятый и на двенадцатый день после начала заболевания. Что касается вопроса по поводу появления иммунитета к коронавирусу, я не специалист в этом. Но вообще в научных источниках пишут, что иммунитет вырабатывается, однако он нестойкий. То есть в течение трех месяцев иммунитет «напряженный» и активно противостоит к вирусу, однако по прошествии этого периода постепенно снижается. Сейчас проводятся исследования этой проблемы, - говорит Елена Сильченко.Все медики в больнице живут в одинаковых условиях одного большого общежития. Но на спартанские условия никто не жалуется.- Меня все устраивает. Больница кормит нас прекрасно. Я бы хотела передать огромное спасибо нашим горожанам за заботу и попытки помочь. Многие горожане звонили, говорили слова благодарности. Компании предлагали помочь в покупке необходимых вещей. Большое спасибо за вашу поддержку, все это прибавляет нам сил, - отмечает врач.Сейчас в больницу запрещено передавать какие-либо продукты. Да и другие предметы первой необходимости в лечебном учреждении есть.Но самое главное – отвоевать у коварного вируса всех пациентов, за каждого из которых врачи сражаются до последнего. Но иногда и самоотверженным профессионалам своего дела не удается выиграть в этой схватке.- Пациенты, особенно те, кто попадает в реанимацию, впадают в панику. Мы их всячески поддерживаем, ободряем, у нас здесь почти семейная атмосфера. Смотреть на таких больных тяжело. Представьте, что вы тонете. Такое впечатление, что человек задыхается, он не может дышать, - признается врач.Не может забыть Елена Сильченко и тех двух пациентов, которых спасти не удалось, несмотря на все усилия.- Мы боролись до последнего. У нас никогда ни один врач не опускал и не будет опускать руки, – уверяет медик.После всего, что пережила и видела врач, ей дико и непонятно читать в соцсетях стенания скучающих улан-удэнцев.- Когда я вижу, как люди в интернете выкладывают посты и ролики о том, как им тяжело сидеть дома и как им все наскучило, я даже не знаю, что мне хочется сделать… Может быть, просто показать человека на аппаратном дыхании, борющегося за свою жизнь изо всех сил? Уважаемые жители Бурятии, сидите дома. Ведь уже доказано, что один зараженный человек в инкубационный период может заразить до 30 и более человек, - призывает жителей Бурятии Елена Сильченко.На вопрос, что вы мечтаете сделать, когда выйдете из больницы, медик, не задумываясь, отвечает: «Обнять дочку».- Сейчас скучаешь не по каким-то вещам, к примеру, сходить в кино или съесть мороженое, а именно по членам своей семьи. С ними хотелось бы провести время. Больше ничего не надо. Просто побыть с родными…Василиса Шишкина, «Номер один».Фото ГБУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"