В районе Бурятии разбирают построенную недавно линию электропередач

Челутай-24 кипит от возмущения из-за начавшегося в 20-х числах апреля демонтажа линий электропередач

Заиграевское село Челутай-24 кипит от возмущения из-за начавшегося в 20-х числах апреля демонтажа линий электропередач, построенных прошлым летом. «В данный момент снимается электрический трансформатор. Как так-то?» - негодуют местные жители.Эта новостройка была в прошлом году главным событием для челутаевского ЖКХ. Новенькие линии электропередач, которые тянули по населенному пункту, приковали внимание всех местных. Строители устанавливали столбы, навешивали СИП (cамонесущий изолированный провод), и жители искренне радовались. Современные провода провисели всю зиму, внушая гражданам надежду, что в 2020 году в Челутае произойдет жилищно-коммунальный прорыв.- Старые электрические столбы стоят давно, лет 70. Но как леспромхоз ушел, вообще ни одного из них не было заменено, хотя где-то один столб машина стукнет, другой подгниет… Провода ветхие, висят очень низко, и натяжки никакой. Мы жаловались-жаловались, и вот на нас обратили внимание. В прошлом году летом, пока устанавливали это все, долго жили без света. Отключали часто, но все терпели, никому не жаловались, потому что модернизация давным-давно была нужна. Теперь опять отключения, потому что уже не ставят, а, наоборот, снимают, - поражаются местные жители.Люди рассказывают, что стоит подуть ветру, в старых проводах происходит замыкание и исчезает свет.- Пока приедет бригада, пока отремонтируют, по 8 - 10 часов сидим без света. Зимой и летом. В сухую погоду могут возникнуть пожары. В ветер такие «взрывы» бывают, - таково житье челутайцев.Строители линии даже фонари повесили.- Ну, думаем, вот цивилизация пришла. А они погорели буквально сутки. Рядом есть село Шабур, там тоже модернизировали электросети. Приехали, сняли фонари, увезли их в Шабур и поставили там. У нас было много возмущений. А теперь полностью демонтируют. Сказали, что и новые столбы выкопают, - недоумевают люди.Жители вспоминают, недавно приезжал глава Заиграевского района Александр Бурлаков и его спрашивали, что с построенными электросетями, когда начнут подключать дома?- Глава района заявил, что их вообще снимать будут, - шокированы местные.Что произошло, люди до конца так и не поняли, но случились какие-то серьезные противоречия финансового характера. И так как столбы электропередач, трансформаторы и прочая энергетическая инфраструктура были собственностью строительной фирмы, то, не найдя другого выхода, та решила забрать имущество назад.Никаких внятных объяснений насчет перспектив модернизации линий электропередач в Челутае-24 жители не услышали. А село немаленькое, население около тысячи человек.Сегодня село так и осталось подключено к наследию советских времен: старым электростолбам, проводам… Из нового, повторим, лишь фонари, которые включили и тут же выключили. Сейчас надежды людей, что их переключат на построенную линию, а старые покосившиеся столбы навсегда снесут, с треском рушатся под гул машин и перекличку строительной бригады.- Новые столбы выше. И провода современные. Уже не «замыкали» бы при любом ветре, - грустно говорят челутайцы.- У нас супругой магазин, сельские предприниматели. Сколько потерь понесли в прошлом году, когда отключали электричество - все таяло, приходилось выбрасывать товар… Мы со всеми терпели. Потому что линию строили для нас всех. А в этом году опять отключения для демонтажа. И ради чего все было? - недоумевает местный предприниматель Евгений Вторушин.Строители отключают электричество из соображений безопасности. Провода новой линии электропередач монтировали весьма близко к существующим.- Когда строили, почти каждый день с восьми утра до пяти вечера не было света, - вспоминают сельчане свои напрасные страдания.Граждане искренне возмущены таким положением в селе и спрашивают, раз модернизация электросетей началась, неужели нельзя было сделать все нормально?Народ подозревает, что деньги на новую линию выделили, так как Челутай-24 стоял в планах работы, но, видимо, финансы куда-то подевались «в процессе». Люди смотрят телевизор и видят, что республика развивается, новые провода протянуты, например, в северном Багдарине.- А почему в Заиграевском районе так? У нас тоже люди живут. По чьей вине мы страдаем? - ставят четкий вопрос жители Челутая-14 и хотят получить ответ от властей.Новая электролиния стала жертвой в цепочке событий. Местные электросети до прошлого года находились в собственности района, но обслуживала их «МРСК Сибири» - крупнейшая сетевая компания республики. Районные власти каждый год принимали инвестиционную программу по модернизации сетей, выделялись деньги, проводился конкурс по выбору подрядчика, линии строились или ремонтировались. Конечно, «МРСК Сибири» как ответственная компания могла указывать местной администрации на наиболее проблемные объекты.- Линию в Челутае-24 построили по просьбе «МРСК» - они попросили заменить объект в другом населенном пункте (бывший в инвестпрограмме) на более важный объект в Челутае-24. Подрядчик построил, но договорных документов сделано не было, соответственно, изменения в инвестпрограмму не вносили. В «МРСК» отказались выкупать эту новую линию, а у района нет оснований для оплаты, да и денег тоже. Фактический ее собственник – строительная компания, - изложил точку зрения района Александр Бурлаков, глава Заиграевского района.То есть чиновники изменили районную инвестпрограмму по модернизации электросетей, заменив в ней один объект на другой – линию в Челутае. Но что-то пошло не так – нормально оформить эту замену не удалось, и работы подрядчиком были сделаны без договора. А когда пришла пора рассчитываться за работу, выяснилось, что правовых оснований – документов – для оплаты нет. Потому подрядчик, видимо, и решил «забрать обратно» возведенную линию.К слову, в прошлом году «МРСК Сибири» выкупила районные сети себе в собственность. Это продолжение их политики по приобретению электросетей в муниципалитетах Бурятии, которая идет не первый год. Однако, как было сказано выше, новую линию в Челутае-24 выкупить нельзя, потому что по документам району она не принадлежит. Тем не менее и чиновники, и представители «МРСК Сибири» не теряют надежды оставить новую линию.- Она не была введена в эксплуатацию и не числилась на балансе МО «Заиграевский район». Насколько нам известно, строительством этой воздушной линии занималась подрядная организация, являющаяся собственником данных объектов электросетевого хозяйства, - подтвердили энергетики «Номер один».«МРСК Сибири» заверила, что готова принять построенную воздушную линию на обслуживание, если Заиграевский район посчитает это возможным и решит юридические вопросы.Глядя на происходящее, можно сказать, что новая линия, видимо, никогда не будет введена в эксплуатацию, так как после демонтажа она уже не будет существовать.- Мы строго исполняем законодательство РФ и не могли приобрести юридически неоформленные объекты, - категорически ответили в энергетической компании.Глава района не смог внятно объяснить, почему не удалось нормально оформить строительство линии и что пошло не так.- Я не могу сейчас на этот вопрос ответить… Я по этому объекту, что он был там построен, узнал совсем поздно. Сами знаете, меня практически год не было (в управлении Заиграевским районом. - Прим. ред.). Вы же регулярно меня освещали в «Номер один», - сказал глава с определенной, как нам показалось, небольшой обидой.Действительно, прошлый год у Александра Бурлакова был весьма насыщенным. Год назад в апреле на него возбудили уголовное дело по статье «Превышение полномочий». После этого главу задержали и отправили под арест. Помимо этого, суд по ходатайству следствия временно отстранил Александра Бурлакова от должности главы района. Однако затем меру пресечения чиновнику изменили и он вышел на свободу, после чего через суд восстановился в должности главы.Но вернемся к многострадальной линии. Скандальную стройку и демонтаж вело ООО «ВСЭМпромкомплект С». У него много контрактов, касающихся ремонта электросетей, в том числе по Заиграевскому району. В учредителях этой зарегистрированной более десяти лет назад компании в свое время был сам Александр Бурлаков. Сыграло это какую-то роль в скандале или нет, сказать не беремся.Зная о плачевном состоянии старой линии, на что и жалуются граждане, в «МРСК» заверили, что на ее осмотр направлены специалисты, которые составят акт и проведут текущие работы по поддержанию в рабочем состоянии. А крупный ремонт пройдет в будущем году.Челутаевская нелепица, на наш взгляд, подчеркивает, что управленческий уровень в муниципалитетах Бурятии оставляет желать лучшего. А главе Заиграевского района пожелаем найти виновного в возмутительной истории и хорошенько наказать. Такие истории не красят один из крупнейших районов республики.И хорошо бы, если бы перед жителями Челутая-24 кто-нибудь извинился.Петр Санжиев, «Номер один».Фото местных жителей