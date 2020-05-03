Второе рождение

Как правильно пережить кризис трех лет ребенку и родителям?



Об этом сложном периоде в жизни ребенка наслышаны многие. Одни родители боятся кризиса трех лет, другие отмахиваются от него, как от выдумки. А ведь именно на этой стадии развития человека закладываются основы его самостоятельности, ребенок начинает выстраивать границы своей личности, отделять себя от других. Как пережить этот кризис с пользой, не навредить ребенку и не испортить с ним отношения, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



«Я сам»



- Игорь Валерьевич, расскажите, что это за кризис трехлеток и почему он так важен?



- Мы неоднократно говорили с вами о подростковом кризисе как об одном из самых сложных периодов в жизни ребенка и его родителей. Но справедливости ради нужно сказать, что на протяжении всей своей жизни человек испытывает несколько глобальных кризисов, в течение которых происходят масштабные изменения его организма и личности.



Первый – это кризис новорожденного, второй – кризис трех лет, его также называют вторым рождением личности, третий приходится на подростковый возраст. Эти сложные периоды сравнивают с рождением, потому что количество преобразований, происходящих в это время, сравнимо с появлением нового человека.



Кризис трех лет – один из самых серьезных и сложных. С ним связаны первые серьезные трудности, с которыми сталкиваются родители в воспитании ребенка. Дело в том, что в три года малыш уже овладевает речью, в его лексиконе появляется местоимение «я» (потому этот кризис еще называют «Я сам»).



В этот период ребенок впервые начинает понимать, что он – отдельное, самостоятельное живое существо, и всячески пытается выстроить границы, понять пределы своей автономии. Он активно отстаивает свою независимость и самостоятельность. Поэтому в поведении трехлетнего ребенка закономерны такие явления, как негативизм, капризы и упрямство. Родители, впервые столкнувшись с такими проявлениями, оказываются не готовыми к этому. Тем более что три года – это условная граница, кризис длится достаточно долго, к чему родители также бывают не готовы.



- Насколько долго?



- Здесь все индивидуально, в среднем лет до пяти, после у малыша появляются новые виды деятельности, и кризисные явления сходят на нет, сглаживаются. Но родители ребенка, которому уже давно исполнилось три, начинают беспокоиться, что кризисные явления у него все еще продолжаются. Они хватаются за голову, думают, что не справляются с ребенком, переживают по поводу своей родительской компетенции, что их малыш растет избалованным, капризным и упрямым.



На этом этапе жизни ребенка и родителей очень важно выбрать оптимальную стратегию взаимодействия с малышом, чтобы, с одной стороны, не превратиться в тирана по отношению к нему, потому как частые капризы и негативизм провоцируют избыток наказания. Ребенок капризничает – родитель переходит на крик, дальше доходит до физического наказания. В итоге воспитание сводится к крикам, санкциям и наказанию, что, безусловно, очень плохо сказывается на развитии ребенка.



С другой стороны, необходимо избежать того, чтобы ребенок стал семейным тираном, когда вся жизнь взрослых строится вокруг его требований. Что бы малыш ни попросил, все необходимо выполнить и исполнить. Родители во всем угождают ребенку, потому что боятся его истерик и криков. В результате малыш не научается соблюдать правила, делает то, что ему вздумается.



Несознательный манипулятор



- Как найти золотую середину в воспитании?



- Для того чтобы была возможность изменить эти отношения, родителям нужно знать одну достаточно важную вещь о психологических особенностях трехлетнего ребенка. В этом возрасте малыш уже очень хорошо владеет речью, понимает все, что ему говорят, у него достаточно большой активный словарный запас, из чего у родителей может сложиться впечатление, что он способен думать, рассуждать и делать выводы как взрослый.



«Вы плохие родители, я вас не люблю, зачем вы меня родили»… Когда родители слышат такое, они полагают, что малыш говорит это осознанно, поэтому очень болезненно воспринимают эти слова. Дело в том, что ребенок только-только научился владеть речью, но уровень развития его сознания соответствует возрасту, а это значит, что малыш в принципе не способен и не может владеть какими-то абстрактными понятиями. Все, что он говорит, его вербальное поведение это либо подражательство родителям, копирование их поведения, либо использует данные слова потому, что они оказывают определенное эмоциональное воздействие на взрослых.



По сути, ребенок в этом возрасте – своего рода манипулятор, но не сознательный, он не планирует свои манипуляции, не строит коварные планы, как достичь желаемого. Лишь использует те средства, которые срабатывают. По сути, его поведение прямо зависит от реакции взрослых – есть реакция, значит, средство работает. Он прощупывает границы – что можно, а что нельзя.



Почему ребенку важно вывести родителей из себя? Дело в том, что взрослые, после того как разозлятся на малыша, накажут его, начинают мучиться совестью, пытаются загладить свою вину, в итоге ребенок получает то, что хотел. Такой манипулятивный тип поведения складывается у детей потому, что родители плохо контролируют свои реакции.



Нужно отдавать себе отчет – что и как бы ребенок ни говорил, он не в полной мере понимает значение слов, а использует их исключительно инструментально, операционально, в зависимости от того, какое воздействие они оказывают на других людей. Поэтому, когда ребенок говорит, например, «я больше так не буду», родитель воспринимает эти слова так, будто малыш берет на себя ответственность не поступать так никогда. Но ребенок в силу возраста еще не знает, что такое ответственность, его мозг еще не созрел для того, чтобы владеть абстрактными понятиями.



Малыш использует это словосочетание потому, что данная фраза определенным образом воздействует на родителей. Он скажет «я больше не буду», и мама перестанет кричать. Мышление ребенка в этом возрасте предельно конкретно. Поэтому не стоит ждать, что если ребенок что-то пообещал, то обязательно это сделает. Кроме того, уровень саморегуляции у него крайне мал, он только на стадии формирования, ведь только год-полтора назад малыш научился ходить на горшок, а мы уже ждем от него, что он будет выполнять обещания. Это неоправданные ожидания.



Интеллект собаки



От таких завышенных ожиданий необходимо избавляться и реально смотреть на ребенка с точки зрения его возрастных особенностей. И, как бы нам ни казалось, что наше чадо самое умное и развитое, что оно опережает в развитии сверстников, возрастные закономерности никто не отменял. Малыш может знать больше, лучше владеть речью, но абстракции ему еще недоступны. Исходя из этого и должно выстраиваться взаимодействие с ребенком.



Не возлагайте чрезмерных требований и завышенных ожиданий насчет его когнитивных способностей. Не знаю, насколько корректно сравнение, но в одной статье по исследованию интеллекта говорилось, что интеллект собаки соответствует интеллекту трехлетнего ребенка.



- Какие конкретные рекомендации могли бы дать родителям, чтобы они смогли выстроить правильные взаимоотношения с ребенком?



- В первую очередь следует сказать, что ребенку нужно предъявлять требования к поведению, он должен научиться соблюдать правила. И здесь следует помнить, что требования обязательно должны быть предельно конкретны. Если скажем: «веди себя хорошо», то он не поймет, что это значит. Само понятие для него еще недоступно. Хорошо для него это то, за что не наказывают, или то, за что дают конфетку. Важно, чтобы требование было сформулировано позитивно.



Например, можно сказать малышу: «не кричи». Да, это требование конкретно. Он поймет его, но оно сформулировано негативно, через отрицание. Его очень сложно выполнить, поскольку понятно - что нельзя делать, а что делать нужно - непонятно. Нужно сказать не «не кричи», а «говори спокойно». Тогда для него становится очень просто выполнить это требование. Он предельно хорошо его понимает и выполняет. Итак, требование должно быть конкретно и позитивно, без частицы «не».



Не орать, а говорить об эмоциях



Обязательно нужно использовать эмоциональное подкрепление. Любое позитивное поведение ребенка, достижение успехов, выполнение им требований и просьб должно эмоционально положительно подкрепляться. Когда у ребенка что-то получается, он сделал то, что от него требуют, малыша нужно похвалить, обнять, поцеловать. Тогда это поведение будет закрепляться.



При этом следует избегать своих негативных эмоциональных реакций. Негатив взрослого играет злую шутку с самим взрослым. Мы сорвались, наказали, потом заглаживаем свою вину. Нужно этого избегать. Когда ребенок кричит, балуется, делает нам больно, нужно не реагировать эмоционально, а говорить о своих эмоциях: «Мне обидно от твоих слов, мне неприятно от такого поведения».



- Использовать «Я-высказывания»?



- Да, тем самым мы не только избегаем своих негативных эмоций, не даем ребенку оснований использовать их для манипуляций, но и учим его вербализировать свои собственные эмоции.



То же касается и ситуаций, когда он начинает сам проявлять негативные эмоции – обижается, злится. Нам необходимо отреагировать их и вербализировать. Например, смотрит мультики, а время уже ложиться спать. Он начинает кричать: «я не буду спать», ревет. Нам нужно отреагировать на его эмоциональные переживания. Нет смысла ругать малыша, потому что это еще больше усилит его негативное эмоциональное состояние. Нам нужно его отразить, пожалеть. «Да, очень жаль, что время мультиков закончилось, ведь ты еще хотел их посмотреть, потому расстроился» - мы отреагировали, и эмоциональный накал ребенка начал спадать. После этого можно переходить к нашему следующему требованию - идти умываться и ложиться спать.



Давайте альтернативу. Прямой запрет и категоричное требование в силу возраста вызывают у него негативистскую реакцию. Например, ребенок не хочет есть, мы можем предложить: «что ты будешь - суп или пюре?». Если выбора блюд нет, можно спросить: «ты будешь суп из синей чашки или из зеленой?». Предлагая альтернативу, мы снижаем риск проявления острой негативистской реакции.



Главное - сохранять самоконтроль, осознавать, что это не навсегда, и не бояться истерик. Истерики – вещь достаточно закономерная, они в любом случае будут. Просто нужно научиться с ними справляться и их различать.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Об этом сложном периоде в жизни ребенка наслышаны многие. Одни родители боятся кризиса трех лет, другие отмахиваются от него, как от выдумки. А ведь именно на этой стадии развития человека закладываются основы его самостоятельности, ребенок начинает выстраивать границы своей личности, отделять себя от других. Как пережить этот кризис с пользой, не навредить ребенку и не испортить с ним отношения, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Мы неоднократно говорили с вами о подростковом кризисе как об одном из самых сложных периодов в жизни ребенка и его родителей. Но справедливости ради нужно сказать, что на протяжении всей своей жизни человек испытывает несколько глобальных кризисов, в течение которых происходят масштабные изменения его организма и личности.Первый – это кризис новорожденного, второй – кризис трех лет, его также называют вторым рождением личности, третий приходится на подростковый возраст. Эти сложные периоды сравнивают с рождением, потому что количество преобразований, происходящих в это время, сравнимо с появлением нового человека.Кризис трех лет – один из самых серьезных и сложных. С ним связаны первые серьезные трудности, с которыми сталкиваются родители в воспитании ребенка. Дело в том, что в три года малыш уже овладевает речью, в его лексиконе появляется местоимение «я» (потому этот кризис еще называют «Я сам»).В этот период ребенок впервые начинает понимать, что он – отдельное, самостоятельное живое существо, и всячески пытается выстроить границы, понять пределы своей автономии. Он активно отстаивает свою независимость и самостоятельность. Поэтому в поведении трехлетнего ребенка закономерны такие явления, как негативизм, капризы и упрямство. Родители, впервые столкнувшись с такими проявлениями, оказываются не готовыми к этому. Тем более что три года – это условная граница, кризис длится достаточно долго, к чему родители также бывают не готовы.- Здесь все индивидуально, в среднем лет до пяти, после у малыша появляются новые виды деятельности, и кризисные явления сходят на нет, сглаживаются. Но родители ребенка, которому уже давно исполнилось три, начинают беспокоиться, что кризисные явления у него все еще продолжаются. Они хватаются за голову, думают, что не справляются с ребенком, переживают по поводу своей родительской компетенции, что их малыш растет избалованным, капризным и упрямым.На этом этапе жизни ребенка и родителей очень важно выбрать оптимальную стратегию взаимодействия с малышом, чтобы, с одной стороны, не превратиться в тирана по отношению к нему, потому как частые капризы и негативизм провоцируют избыток наказания. Ребенок капризничает – родитель переходит на крик, дальше доходит до физического наказания. В итоге воспитание сводится к крикам, санкциям и наказанию, что, безусловно, очень плохо сказывается на развитии ребенка.С другой стороны, необходимо избежать того, чтобы ребенок стал семейным тираном, когда вся жизнь взрослых строится вокруг его требований. Что бы малыш ни попросил, все необходимо выполнить и исполнить. Родители во всем угождают ребенку, потому что боятся его истерик и криков. В результате малыш не научается соблюдать правила, делает то, что ему вздумается.- Для того чтобы была возможность изменить эти отношения, родителям нужно знать одну достаточно важную вещь о психологических особенностях трехлетнего ребенка. В этом возрасте малыш уже очень хорошо владеет речью, понимает все, что ему говорят, у него достаточно большой активный словарный запас, из чего у родителей может сложиться впечатление, что он способен думать, рассуждать и делать выводы как взрослый.«Вы плохие родители, я вас не люблю, зачем вы меня родили»… Когда родители слышат такое, они полагают, что малыш говорит это осознанно, поэтому очень болезненно воспринимают эти слова. Дело в том, что ребенок только-только научился владеть речью, но уровень развития его сознания соответствует возрасту, а это значит, что малыш в принципе не способен и не может владеть какими-то абстрактными понятиями. Все, что он говорит, его вербальное поведение это либо подражательство родителям, копирование их поведения, либо использует данные слова потому, что они оказывают определенное эмоциональное воздействие на взрослых.По сути, ребенок в этом возрасте – своего рода манипулятор, но не сознательный, он не планирует свои манипуляции, не строит коварные планы, как достичь желаемого. Лишь использует те средства, которые срабатывают. По сути, его поведение прямо зависит от реакции взрослых – есть реакция, значит, средство работает. Он прощупывает границы – что можно, а что нельзя.Почему ребенку важно вывести родителей из себя? Дело в том, что взрослые, после того как разозлятся на малыша, накажут его, начинают мучиться совестью, пытаются загладить свою вину, в итоге ребенок получает то, что хотел. Такой манипулятивный тип поведения складывается у детей потому, что родители плохо контролируют свои реакции.Нужно отдавать себе отчет – что и как бы ребенок ни говорил, он не в полной мере понимает значение слов, а использует их исключительно инструментально, операционально, в зависимости от того, какое воздействие они оказывают на других людей. Поэтому, когда ребенок говорит, например, «я больше так не буду», родитель воспринимает эти слова так, будто малыш берет на себя ответственность не поступать так никогда. Но ребенок в силу возраста еще не знает, что такое ответственность, его мозг еще не созрел для того, чтобы владеть абстрактными понятиями.Малыш использует это словосочетание потому, что данная фраза определенным образом воздействует на родителей. Он скажет «я больше не буду», и мама перестанет кричать. Мышление ребенка в этом возрасте предельно конкретно. Поэтому не стоит ждать, что если ребенок что-то пообещал, то обязательно это сделает. Кроме того, уровень саморегуляции у него крайне мал, он только на стадии формирования, ведь только год-полтора назад малыш научился ходить на горшок, а мы уже ждем от него, что он будет выполнять обещания. Это неоправданные ожидания.От таких завышенных ожиданий необходимо избавляться и реально смотреть на ребенка с точки зрения его возрастных особенностей. И, как бы нам ни казалось, что наше чадо самое умное и развитое, что оно опережает в развитии сверстников, возрастные закономерности никто не отменял. Малыш может знать больше, лучше владеть речью, но абстракции ему еще недоступны. Исходя из этого и должно выстраиваться взаимодействие с ребенком.Не возлагайте чрезмерных требований и завышенных ожиданий насчет его когнитивных способностей. Не знаю, насколько корректно сравнение, но в одной статье по исследованию интеллекта говорилось, что интеллект собаки соответствует интеллекту трехлетнего ребенка.- В первую очередь следует сказать, что ребенку нужно предъявлять требования к поведению, он должен научиться соблюдать правила. И здесь следует помнить, что требования обязательно должны быть предельно конкретны. Если скажем: «веди себя хорошо», то он не поймет, что это значит. Само понятие для него еще недоступно. Хорошо для него это то, за что не наказывают, или то, за что дают конфетку. Важно, чтобы требование было сформулировано позитивно.Например, можно сказать малышу: «не кричи». Да, это требование конкретно. Он поймет его, но оно сформулировано негативно, через отрицание. Его очень сложно выполнить, поскольку понятно - что нельзя делать, а что делать нужно - непонятно. Нужно сказать не «не кричи», а «говори спокойно». Тогда для него становится очень просто выполнить это требование. Он предельно хорошо его понимает и выполняет. Итак, требование должно быть конкретно и позитивно, без частицы «не».Обязательно нужно использовать эмоциональное подкрепление. Любое позитивное поведение ребенка, достижение успехов, выполнение им требований и просьб должно эмоционально положительно подкрепляться. Когда у ребенка что-то получается, он сделал то, что от него требуют, малыша нужно похвалить, обнять, поцеловать. Тогда это поведение будет закрепляться.При этом следует избегать своих негативных эмоциональных реакций. Негатив взрослого играет злую шутку с самим взрослым. Мы сорвались, наказали, потом заглаживаем свою вину. Нужно этого избегать. Когда ребенок кричит, балуется, делает нам больно, нужно не реагировать эмоционально, а говорить о своих эмоциях: «Мне обидно от твоих слов, мне неприятно от такого поведения».- Да, тем самым мы не только избегаем своих негативных эмоций, не даем ребенку оснований использовать их для манипуляций, но и учим его вербализировать свои собственные эмоции.То же касается и ситуаций, когда он начинает сам проявлять негативные эмоции – обижается, злится. Нам необходимо отреагировать их и вербализировать. Например, смотрит мультики, а время уже ложиться спать. Он начинает кричать: «я не буду спать», ревет. Нам нужно отреагировать на его эмоциональные переживания. Нет смысла ругать малыша, потому что это еще больше усилит его негативное эмоциональное состояние. Нам нужно его отразить, пожалеть. «Да, очень жаль, что время мультиков закончилось, ведь ты еще хотел их посмотреть, потому расстроился» - мы отреагировали, и эмоциональный накал ребенка начал спадать. После этого можно переходить к нашему следующему требованию - идти умываться и ложиться спать.Давайте альтернативу. Прямой запрет и категоричное требование в силу возраста вызывают у него негативистскую реакцию. Например, ребенок не хочет есть, мы можем предложить: «что ты будешь - суп или пюре?». Если выбора блюд нет, можно спросить: «ты будешь суп из синей чашки или из зеленой?». Предлагая альтернативу, мы снижаем риск проявления острой негативистской реакции.Главное - сохранять самоконтроль, осознавать, что это не навсегда, и не бояться истерик. Истерики – вещь достаточно закономерная, они в любом случае будут. Просто нужно научиться с ними справляться и их различать.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com