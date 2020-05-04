Жители поселка Мостовой в Улан-Удэ молят о помощи

Они просят "отдать" их Прибайкальскому району



Мы привыкли к тому, что, как правило, любой населенный пункт относится к району, к которому он расположен наиболее близко географически. Но, как выясняется, в Бурятии есть исключения из правил. Так, географическая коллизия налицо, когда речь идет о станции Мостовой.



Расстояние от Улан-Удэ до станции Мостовой около 13 километров. Однако на самом деле единственный способ туда добраться – только на электричке. Либо, если вы все же решились поехать на автомобиле, придется ехать через Турунтаево, то есть преодолеть 89 километров и потратить на путь больше двух часов. В зимнее время расстояние до поселка из Улан-Удэ составляет 21 километр, это если воспользоваться ледовой переправой.



Ехать напрямую - по краю Селенги - даже в советское время отваживались единицы. Дорога не для слабонервных. Водителей ждут каменистые перевалы, крутые подъемы и опасные спуски. Машины с низкой посадкой никак не пройдут. Только спецтехника либо подготовленные автомобили. Внизу железная дорога и Селенга. В весеннее время река опасна. Воды бушуют и разливаются по берегам.



Интересно, что станция находится по ближайшему соседству с районным центром Прибайкальского района - поселком Турунтаево, однако официально поселок относится к городу Улан-Удэ. Жители Мостовой такой географической коллизии не понимают – ведь им намного проще и быстрее добраться до Турунтаево, чем до Улан-Удэ.



В советское время в этом районе строили дачи. Ездили на электричках, возили семена, строительные материалы и все необходимое для садоводства. Виды здесь самые живописные, а природа впечатляет красотами. Да и места на краю Селенги плодородные. Небольшие участки в шесть соток обеспечивали горожан огурцами, помидорами, картофелем и другой огородной продукцией. Но после того как Союз распался, вместе с ним и местные дачи обветшали и пришли в упадок. Остались лишь дороги и направления.



Сегодня в забытой богом Мостовке дачные участки выглядят уныло: заборы покосились, гниют дома, заброшенные садовые участки. Здесь более 240 домов, в которых проживает около 300 человек. Основное население - пенсионеры.



В 1987 году Мостовой вывели из состава Иволгинского района и поселок перешел в подчинение Железнодорожного района г. Улан-Удэ. Администрация города начала предпринимать попытки по улучшению условий жизни мостовчан. Был даже выпущен специальный нормативный документ о мерах по благоустройству и жизнеобеспечению поселка. Отремонтирована водозаборная скважина, построена новая скважина с электрическим питанием, щебнем отсыпана дорога от Турунтаево до площадки карьера Черемшанский.



Вот только сейчас дела в поселке по-прежнему идут не очень. В городском анклаве отсутствует постоянное транспортное сообщение, нет медицинского обслуживания, отсутствуют детский сад и школа. Не говоря уже о том, что «скорую помощь» в случае беды жителям придется ждать часами. А что если больной будет в тяжелом состоянии?



- Вопросов без ответов много, конечно. Мы не понимаем, чем должны заниматься наши дети, которых в поселке проживает порядка полсотни? И пока «скорая помощь» доедет до больного из Улан-Удэ, преодолев почти 90 километров, может всякое случиться. Да и пожарный расчет из города прибудет к нам на возгорание лишь через два часа. Это все неправильно. Мостовой должен относиться к Прибайкальскому району. Исходя из логики, географического расположения и здравого смысла. Тогда у жителей поселка преимуществ будет больше, да и добраться до Турунтаево нам намного проще и быстрее, - говорят жители Мостовки.



Жители не исключают, что в этом случае их поселок мог бы обслуживаться через проекты частно-государственного партнерства. К примеру, шефство над Мостовым мог бы взять рудник Черемшанский. Конечно, если республика и город окажут поддержку в этом вопросе.



Но самое главное, мостовчанам будет комфортнее и безопаснее жить именно под крылом соседнего Турунтаево, чем далекого Улан-Удэ. Это очевидно всем.



Услышат ли власти крик о помощи жителей Мостовки, пока неизвестно.



Ольга Лазарева, «Номер один».

Фото: russianstock.ru

