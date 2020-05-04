Михаил Асташов: «Радуюсь каждому дню»

Необыкновенный парень из Бурятии каждый день преодолевает трудности, даже не снившиеся многим здоровым людям

Судьба молодого человека могла бы сложиться так же, как и у тысяч инвалидов в России. Однако Михаил Асташов стал многократным чемпионом и рекордсменом России по плаванию и легкой атлетике и рвется на Паралимпийские игры. Далее от первого лица.Моя жизнь – это история преодоления: себя, обстоятельств, предрассудков. Но я ни о чем не жалею, наоборот, хочется показать людям, что все в жизни зависит только от нас самих. Родился в Бурятии в 1988 году. Родители не ожидали, что у меня будут такие серьезные отклонения - я появился на свет без рук и ног. Врачи уговорили написать отказную, по их прогнозам, с такими патологиями жить долго мне не суждено. Мама и папа отказались, когда мне было несколько дней. Но, вопреки всем заключениям врачей, я жил. Первые четыре года провел в доме малютки, а потом меня перевели в специализированный детский дом в Кусе Челябинской области. Годы, проведенные в казенных стенах, стали настоящей школой жизни. Они дали очень много, можно сказать, предопределили мою дальнейшую судьбу.Окружающие говорят, что у меня есть внутренний стержень. Я не знаю, так ли это, но тяга к спорту была с раннего детства. В детском доме, где воспитывался, были спортивные секции, которые посещал с большим удовольствием. Причем посещение секций было обязательным - чтобы мы меньше хулиганили. Думаю, мне это дало очень многое в плане развития. Я занимался не только спортом, но и ходил в секции шитья и рисования, тоже обязательные. Мне это обстоятельство не особенно нравилось, но как только начало что-то получаться, понял: все не зря. Научиться шить было нелегко, но постоянные тренировки дали результат, помимо шитья, освоил еще и вышивку. Когда вышиваю, то держу иголку обеими руками, а тканевая основа, натянутая на пяльцы, лежит на коленях. Также умею шить на швейной машинке, как ручной, так и ножной.Я считаю, что жизнь в детском доме дала очень многое, и рад, что все сложилось именно так. Бытует мнение, что детский дом – это нечеловеческие условия для жизни. У меня все наоборот: я сохранил только добрые воспоминания об этом месте и о людях, меня воспитывавших. Мне там было действительно хорошо. Воспитатели не жалели времени и сил, чтобы обучить навыкам самообслуживания, следили за моим здоровьем. Дети-инвалиды в родных семьях вырастают менее приспособленными к жизни. Я же полностью себя обслуживаю и не нуждаюсь в посторонней помощи.Конечно, как и в любой детской среде, были свои особенности общения. При необходимости нужно было постоять за себя, ребята не смотрели, есть у меня руки и ноги или нет. И я отстаивал свой авторитет, без этого в мальчишеском коллективе никак. Лет до семи жил без протезов, научился бегать на коленках, но было очень больно, стирал в кровь. Несмотря на эту особенность, никогда не давал себя в обиду. Если кто-то задирал меня, давал сдачу. Убежать от меня было делом нехитрым: на коленках я не мог догнать обидчика. Тогда придумал надевать на ноги несколько пар носков и набивать обувь ватой, получалось что-то вроде самодельных протезов. Это позволяло передвигаться быстрее, даже догонять своих здоровых обидчиков.В возрасте восьми - десяти лет у меня появились первые ножные протезы. Но это была не радость, а горе: нужно было учиться ходить заново, а это очень больно, протезы сильно натирали в местах крепления к телу. Пытался избавиться от них всеми возможными способами, прятал и даже ломал их. Но в детском доме за этим строго следили и наказывали, приходилось использовать все-таки их по назначению. Я бунтовал: меня устраивала жизнь без протезов - зачем они мне нужны, если прекрасно обхожусь без них. Это сейчас понимаю, насколько изменилась моя жизнь с использованием протезов. У нас были ребята с инвалидностью, так и не освоившие их, они до сих пор маломобильны, потому что передвигаются на колясках. Когда стал старше, то мне пытались сделать протезы для рук, но с ними не задалось - я не смог к ним привыкнуть. Они были неудобными, предназначенными больше для эстетики, нежели для облегчения жизни. Сейчас появились современные протезы, но у меня уже отпала в них острая необходимость. Я все умею делать без протезов, да и своего внешнего вида нисколько не стесняюсь. Абсолютно все равно, что про меня подумают люди, удивятся они или ужаснутся тому, что у меня нет рук. Я вырос из того возраста и состояния, когда это обстоятельство меня волновало.В 2006 году в моей жизни случилось важное событие - выпуск из детского дома. До подросткового возраста не знал, что у меня есть семья, привык быть один. Когда узнал, что родители живы и готовы взять меня обратно, то не испытал каких-то особенных чувств. Реакция была нейтральная. Родители при встрече плакали, я – нет. Однако потом, когда приехал к родным в Улан-Удэ, узнал их, пожил с ними, пришло осознание, что семья – это здорово. Помимо мамы и папы, у меня есть два родных брата.С переездом в Улан-Удэ с 2006 по 2011 год я занимался настольным теннисом, а потом познакомился с моим тренером Николаем Тетериным и с 2012 года стал осваивать плавание под его руководством. Освоил четыре вида плавания и одержал несколько побед на российских соревнованиях. С 2013 года – абсолютный победитель Кубка России на дистанции 100 метров брассом среди инвалидов. Участвуя в чемпионатах и Кубках России на короткой и длинной воде, я установил более 14 рекордов, а на Кубке России за четыре года своего участия побеждал во всех десяти классах. Параллельно с плаванием занимался легкой атлетикой, потому что благодаря хлопотам и усилиям Николая Афанасьевича мне сделали беговые протезы. Также мы пробовали дуатлон, включающий в себя две дисциплины: плавание и бег.В 2016 году занялся триатлоном и окончательно перешел в этот вид спорта. Триатлон, пожалуй, самый тяжелый из тех видов спорта, которыми я увлекся, но и самый выгодный для меня: соперников по этой же причине меньше, а значит, больше шансов на победу. В настоящее время выступаю за два региона: Бурятию и Свердловскую область. С переездом в Бурятию я получил образование: сначала окончил профессиональный лицей, став оператором ЭВМ, а потом поступил в Восточно-Сибирский государственный институт культуры.Я не могу объяснить феномен моего успеха, просто занимаюсь тем, что мне нравится. Спортивные секции в нашем детском доме были не профессиональные, а любительские, мы с ребятами занимались, как умели. Изначально просто нравилось заниматься спортом, я всегда был активный, не мог усидеть на одном месте. И по сей день ничего не изменилось - не мыслю себя без движения. На данном этапе занимаюсь спортом, в первую очередь для себя. Но есть и второй мотиватор: хочу показать людям, что все границы - только у них в голове. У меня много знакомых, которые сидят по домам и жалуются на жизнь, и хочется, чтобы они поняли: все зависит только от нас самих. Даже я, человек с такими серьезными ограничениями по здоровью, живу полной жизнью и радуюсь каждому дню.Если говорят, что у меня не получится, это мне не по силам, хочу доказать обратное. Это очень сильно мотивирует. Так было с настольным теннисом. Осваивал его по самоучителю, потому что сказали, что без рук не смогу полноценно играть. Но я научился - держал ракетку двумя руками и тренировался, тренировался, тренировался... Сейчас играю на уровне мастера спорта и являюсь многолетним чемпионом республики по настольному теннису. А всего-то нужно было не усомниться в том, что смогу освоить этот вид спорта. Я не считаю себя человеком с ограниченными возможностями, потому что достичь можно всего, стоит только захотеть. Я не мечтаю, а ставлю цели, потому что с ними все понятно: сразу ясно, что делать, чтобы был результат. На сегодня у меня две главных цели. Очень хочу попасть на Паралимпийские игры - этого хотят все параспортсмены. И второе, чего хочу, но пока не удалось, это создание семьи.Андрей Шевченко, «Номер один».Фото: из архива М. Асташова