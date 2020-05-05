Дискриминация по возрасту, или Старость в 35

Как вычеркнуть человека из жизни, признав старым раньше времени



На обновленном улан-удэнском вокзале очереди в кассу почти не было, но и двух пассажиров хватило, чтобы простоять почти час. Вместе с ремонтом куда-то исчезли надежные, как броня, кассиры старого образца. Их сменили девушки, похожие на стюардесс. Случись такое в США, был бы поднят вопрос об эйджизме – дискриминации по возрасту или лукизме – дискриминации по внешности. У нас же с этим никто не спорит. Только печальная статистика упорно привязывает продолжительность жизни к уровню материального благосостояния.



Как говорят в ВОЗ, человек может жить до 120 лет, а период среднего возраста длится до 60 лет у мужчин и до 55 лет у женщин. Это еще середина жизни, а ты уже списан по старости. Мы – первые люди, которые живут не по программе своих отцов и прадедов. То, что наши предки делали всю жизнь, теперь человек выполняет гораздо быстрее. Сначала идет в детский сад, потом в школу, в колледж или университет, а в возрасте 30 с небольшим лет у многих возникает непонимание: что дальше? Как ни странно, именно в этом возрасте, когда человек наконец готов, опытен, он, по разным причинам, может оказаться невостребованным.



Дискриминация в действии



Всегда были профессии, в которых рано уходили на пенсию. Но даже в этих случаях встречались исключения. Балерина Галина Уланова исполнила партию Джульетты в 46 лет. Да, она была суперпрофессионал, а что делать среднестатистическому, еще не старому, но уже не молодому специалисту, которого HR или кадровик возрастом моложе просто отсеет на этапе подачи резюме?



Несмотря на то, что в России в Трудовом кодексе есть статья о запрете дискриминации в сфере труда по полу, возрасту, национальности, культурным, политическим и любым другим качествам, чаще всего работодатели, не стесняясь, пишут, что ищут сотрудника «в молодой и дружный коллектив». С 2013 года законодательно запрещено указывать ограничения по полу, возрасту, национальности в объявлениях о найме на работу. Тем не менее кандидатам, кажущимся слишком старыми, отказывают без объяснения причин. Согласно исследованиям Head Hunter, 88% кандидатов 45 лет и старше испытывают разного рода трудности при поиске работы, 56% респондентов оценили ситуацию как «очень сложную».



Мы обратились по нескольким вакансиям в Улан-Удэ. Первая – колл-центр одного из автоцентров. Приветливый мужской голос изменил тональность, узнав, что соискателю 40 лет. «О, нет. Я думаю, это невозможно. Нам нужна девушка максимум до 35 лет». Следующая работа: нужно проверять, разнесли ли распространители рекламу по почтовым ящикам. Требовалось фотографировать и писать отчеты. Но голос в трубке с ходу сообщил, что требуются только мужчины. Еще по одному объявлению сразу же сказали: «Простите, у вас очень зрелый голос, сколько вам лет?». А хозяин скромного фаст-фуда, где не было даже воды для мытья рук, сразу спросил: «А вы кто по национальности?». За три случайных звонка мы тут же столкнулись с дискриминацией по возрасту, полу и национальности.



То слишком молод, то уже стар



От эйджизма могут страдать любые возрастные группы. Детям отказывают в праве на собственное мнение, подростков считают безответственными и неуправляемыми, от 30-летних требуют определенного набора достижений (семья, дети, квартира, хорошая работа и зарплата). Но больше всех, конечно, достается людям, которых списывают со счетов по причине «старости». Эйджистские предрассудки сильны настолько, что после 40 лет, а у некоторых даже после 35, появляются стресс и боязнь выглядеть старше своего возраста. По данным статистики, 37% опрошенных россиян отказывали в приеме на работу из-за того, что они для нее «слишком молоды»; 60% — из-за того, что «слишком стары». По другим данным, с возрастной дискриминацией, в зависимости от региона, сталкивались до 98% опрошенных.



Многие работодатели хотят видеть в своей команде только молодых и амбициозных, тех, кто знаком с современными технологиями, быстро учится, легко уживется в коллективе, не будет ходить по врачам и не уйдет на пенсию через пять – семь лет. В результате все, кто не попадает в эту категорию, вынуждены хвататься за неквалифицированный и низкооплачиваемый труд или соглашаться на «черную» зарплату. И это притом что возрастные кандидаты бывают более эффективны, чем их молодые коллеги, и готовы уделять задачам больше времени.



Слишком молодым кандидатам наниматели тоже отказывают. По данным ВЦИОМ, 55% респондентов назвали невозможность устроиться на работу одной из главных сложностей на старте карьеры. В России работодатель с недавних пор не имеет права просто так уволить человека предпенсионного возраста или не взять его на должность. За это можно получить штраф до 200 000 рублей или попасть на обязательные работы на срок до 360 часов. Кроме того, в вакансиях нельзя указывать пол и возраст желаемого кандидата. Но всегда есть лазейки.



«Я мечтаю о пожилых официантах!»



«Я не беру на работу людей после 30, они уже выгоревшие», - сказал один ресторатор. Тут же вспомнились слова другого известного ресторатора из Петербурга, недавно прогремевшего своей угрозой властям открыть ресторан во время карантина. «Я мечтаю о пожилых официантах. Я бы даже платил им больше, но дело в том, что в России почти нет импозантных пожилых людей», - говорил он в сердцах.



С возрастом люди сникают, изнашиваются вместе с обществом, махнув на себя рукой. По данным ВОЗ, 60% пожилых людей сталкиваются с дискриминацией и неуважением в обществе. Пожилые люди не смотрят на нас с билбордов, их словно исключают из круга красивых и сексуальных. К пожилым врачи относятся не так внимательно, как к пациентам помоложе. Многие жалобы списывают на возраст и просто разводят руками: что вы хотели, старость. Мир как бы вытесняет тех, кому уже исполнилось 50. Даже коронавирус избрал для себя первой целью людей старше 40 лет, о чем радостно сообщали некоторые телеканалы: «Это просто чудо какое-то, а не вирус. Он убивает только пожилых…».



Переобучение не для всех



В 2019 году всего 40% предпенсионеров в России были трудоустроены официально. Меньше половины. Что ждет их? Какая пенсия? В связи с этим заработала программа профессионального обучения людей предпенсионного возраста. Ее можно пройти в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года. За три года в Бурятии планируется обучить новой профессии около 1200 человек. Что из этого выйдет, пока неясно.



Для участия в программе необходимо обратиться в ближайший Центр занятости населения по месту жительства. Но это только для поколения 50+. Средний возраст, например, оставшихся без работы 40-летних, которых тоже не хотят брать на работу, ни одна программа не охватывает. Их пенсия в будущем может оказаться минимальной. Так, в России «выпало из обоймы» поколение, выросшее в 90-х. Дошло до того, что «потерянное поколение» родившихся в 1970—1980 годах нынче и вовсе называют «проклятым» за отсутствие социальных лифтов и перспектив.



Ставьте сверхзадачи



Но есть и хорошие новости: мир меняется. Есть компании, где считают, что бизнес более устойчив, если коллектив разнообразен по полу, возрасту и национальности, например в Google. Растет тренд на удаленную работу, когда уже не так очевиден возраст сотрудника. Меняется корпоративная культура, и количество полностью удаленных и смешанных команд будет возрастать. Вакансий на «удаленке» станет больше, а коворкинги и офисные пространства станут более гибкими. Считается, что удаленные работники меньше подвержены риску заболеть, при этом эффективнее работают.



Чтобы HR-специалисты не отсеивали возрастных кандидатов, ориентируясь на собственные стереотипы, некоторые компании устанавливают программы, в которых отбор ведется «вслепую», ориентируясь только на навыки. С приходом коронавируса буквально расцвели онлайн-продажи. И именно сейчас, по мнению экспертов, хорошее время для запуска нового бизнеса. Такого времени не было с начала 90-х, и неизвестно, будет ли еще когда. Значит, пора позаботиться о своей конкурентоспособности на рынке труда, невзирая на возраст.



Как говорила нейрофизиолог Наталья Бехтерева, без сверхзадачи человеческое существование лишено смысла. «Мы не умираем, пока у нас есть цель… Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите».



Диляра Батудаева, «Номер один».

Фото: pixabay.com

