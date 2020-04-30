Бурятия погасила 500 млн рублей займов в «Газпромбанке»

Госдолг республики сокращается с изменением его структуры в пользу бюджетных кредитов



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минфину республики обеспечить досрочное погашение долговых обязательств перед кредитными организациями на сумму 500 млн рублей за счет остатков средств республиканского бюджета. Решение принято в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов «в целях сокращений долговых обязательств». Распоряжение главы Бурятии размещено на официальном портале нормативных правовых актов.



Судя по номерам госконтрактов, речь идет о двух займах, взятых в «Газпромбанке» в декабре 2017 года в форме возобновляемой кредитной линии. Сроки погашения истекают в декабре текущего года.



По данным минфина республики, сумма долговых обязательств консолидированного бюджета республики на 1 апреля нынешнего года составляла 11,4 млрд рублей против 12,2 млрд рублей на 1 января. Иными словами, государственный внутренний долг республики уменьшается.



При этом объем займов у кредитных организаций, составлявший в начале года без малого 9,8 млрд рублей, к апрелю сократился более чем в два раза - до 4,7 млрд рублей. Одновременно почти в три раза с 2, 2 млрд до 6,5 млрд рублей – выросла сумма бюджетных кредитов из федерального бюджета. Проще говоря, правительство республики последовательно замещает в структуре госдолга дорогие коммерческие кредиты более дешевыми бюджетными.



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