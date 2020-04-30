В Улан-Удэ родители посвятили песню дочери-медику

Горожане решили поддержать врачей своим творчеством





Улан-удэнцы Елена и Дмитрий Журавлевы смонтировали клип и спели песню, посвятив ее врачам, которые сегодня находятся на передовой в борьбе со смертельно опасным вирусом. Экс-полицейские в домашних условиях перепели песню Игоря Демарина «Белые халаты».

- Мы гордимся вами! Благодарим представителей этой благородной профессии за их терпение, стойкость, мужество и профессионализм! Желаем, чтобы ваши семьи дождались вас живыми и здоровыми, как раньше ждали с фронта солдат. Спасибо вам за ваш труд! – обращаются Журалевы к медикам Бурятии.















Фото: "Номер один"



- У нас во-первых очень много друзей-медиков. Во-вторых, семья такая: у старшего сына супруга – врач. У меня дочь без пяти минут тоже врач-хирург. Ее жених тоже будущий медик – врач-кардиолог. Поэтому в клипе у нас мелькают фотографии нашей дочери, медиков из Бурятии, которые сейчас лечат людей от коронавируса. Сейчас я переоценила важность этой профессии. Если раньше мы все очень любили их поругать, покритиковать, то сейчас люди этой благородной профессии вызывают уважение. Страшно за них, - говорит Елена Журавлева.Сейчас супруги Журавлевы находятся дома, на самоизоляции, и они очень переживают за свою дочь, которая вынуждена находиться вдали от них.- Сейчас студентов всех вузов распустили по домам на дистанционное обучение. И только медиков держат «на коротком поводке». Поэтому моя дочь, студентка старшего курса сибирского государственного университета (город Томск), не может никуда выехать. Им объяснили, что они будут выступать в качестве резерва в случае, если медиков будет не хватать. Мы с папой, конечно, за нее переживаем. Вот и решили спеть для нее, поддержать ее.Родители спели песню, смонтировали теплый, душевный видеоролик. Супруги Журавлевы – вовсе не артисты, оба полицейские в отставке. Глава многодетной семьи - Дмитрий с детства любит петь и играть на гитаре, поэтому дуэт получился неплохим. Валерия дочь Журалевых, услышав песню, даже расплакалась, поблагодарив родителей за такую поддержку.