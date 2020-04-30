В Бурятии на 1 мая синоптики прогнозируют снег

В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается





По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая в республике местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по юго-западу и южному берегу Байкала умеренные осадки. Ветер северо-западный 8-13, местами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, местами до 3 мороза, днем 18-23, местами 8-13 тепла.

В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 8-10, днем 20-22 тепла.Фото: pixabay.com