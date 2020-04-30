В Бурятию доставили 366 тысяч защитных масок

Ежедневно в республику поступают другие средства индивидуальной защиты для медработников







В Бурятию сегодня поступили 366 тыс защитных масок, 66 тыс из них закуплены на средства республиканского бюджета, на приобретение еще 300 тыс масок спонсорские средства направила Медицинская палата Бурятии, сообщили в минздраве республики.



«В настоящее время заключены договоры на приобретение всего спектра средств индивидуальной защиты: масок, очков, одноразовых и многоразовых комбинезонов, противочумных костюмов. Практически каждый день мы получаем груз и централизованно выдаем через специалистов Территориального центра медицины катастроф», – рассказал главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.



Средства индивидуальной защиты получают все медицинские организации, участвующие в предупреждении и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции: городские поликлиники, диспансеры, стационары, центральные районные больницы.



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav

