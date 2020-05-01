01.05.2020
Жителям Бурятии запретили ездить без масок в общественном транспорте

Жителям Бурятии запретили ездить без масок в общественном транспорте

Носить маску теперь обязательно во всех общественных местах

По рекомендации Управления Роспотребнадзора по Бурятии внесены дополнения в указ главы республики «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавирусной инфекции».
 
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, комплекс мероприятий по недопущению распространения инфекции дополнен пунктом об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы):

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

- при посещении зданий и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

- при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

- при посещении зданий автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;

- при посещении иных общественных мест.

Напомним, решением президента России Владимира Путина действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции продлено до 11 мая включительно.

Фото: «Номер один»
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