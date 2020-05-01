Жителям Бурятии запретили ездить без масок в общественном транспорте

Носить маску теперь обязательно во всех общественных местах







По рекомендации Управления Роспотребнадзора по Бурятии внесены дополнения в указ главы республики «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением коронавирусной инфекции».

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, комплекс мероприятий по недопущению распространения инфекции дополнен пунктом об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы):- при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;- при посещении зданий и помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;- при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;- при посещении зданий автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;- при посещении иных общественных мест.Напомним, решением президента России Владимира Путина действие мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции продлено до 11 мая включительно.Фото: «Номер один»