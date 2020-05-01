У всех въезжающих в Бурятию водителей будут мерить температуру

При признаках болезни людей госпитализируют







Для предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции в Бурятии дополнительно установлены 11 постов контроля на федеральных и региональных автодорогах. Об этом сообщил зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.

- К уже работающим постам контроля, в том числе в аэропорту и на железнодорожном вокзале, принято решение выставить контрольные посты на автодорогах, которые ведут в республику. Установлены 11 постов. В Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском районах - на федеральной трассе. На региональных дорогах - в Северобайкальском, Муйском, Еравнинском, Кижингинском, Заиграевском, Бичурском районах, - сообщил зампред правительства.По предложению муниципалитетов с целью контроля начали работу посты на въезде в Закаменский район, а также на выезде из Улан-Удэ в сторону Прибайкальского, Баргузинского и Курумканского районов. Ответственными за организацию данной работы являются главы районов, на территории которых функционируют посты.- Посты оборудованы всем необходимым, производится бесконтактный замер температуры у каждого въезжающего в республику, записываются контактные данные въезжающих. Если у кого-то выявляется высокая температура, сразу вызывается скорая помощь и данный гражданин увозится в инфекционную больницу на диагностику. Контактировавшие с ним лица определяются в обсерватор. Отмечу, что данная работа проводится, в том числе с привлечением сотрудников МВД Бурятии, - прокомментировал Вячеслав Цыбикжапов.Всем въезжающим в республику гражданам, в том числе не имеющим симптомов, выдается постановление о необходимости самоизоляции. Граждане должны находиться дома в течение 14 дней. На второй и десятый день к ним приезжают медики, чтобы провести забор проб для лабораторного исследования на COVID-19.Также проверяется транзитный транспорт. Если у водителей большегрузных автомобилей выявляется высокая температура, их также госпитализируют в медицинское учреждение, где они проходят текст на новую коронавирусную инфекцию. Собственник фирмы, которая осуществляет перевозки, производит замену водителя, а место остановки и автомобиль дезинфицируются.Фото: мэрия Улан-Удэ