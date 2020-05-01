В Бурятии зафиксировано почти тридцать новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших – 325 человек





По информации Управления Роспотребнадзора, на 8 часов утра 1 мая в Бурятии зарегистрировано 325 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 94 человека, умерло 4 человека, проходят лечение в стационарах 216 пациентов. На данный момент осуществляется госпитализация 11 заболевших.На сегодня круг контактных лиц составляет 1084 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.В отделении реанимации РКИБ находятся 4 тяжелых взрослых пациента с коронавирусом, из них один больной подключен к аппарату ИВЛ. В отделении реанимации в госпитале на Солнечной находятся 5 тяжелых взрослых пациентов.Фото: pixabay.com