В Бурятии в райотделе полиции произошла вспышка коронавируса

Диагноз подтвержден уже у десяти полицейских





У десяти сотрудников ОМВД России по Иволгинскому району выявлен диагноз «коронавирусная инфекция». Как сообщили в МВД Бурятии, сотрудники обеспечивали общественный порядок в обсерваторе для лиц, прибывающих в республику из других регионов, а также контролировали соблюдение гражданами карантинного режима и ограничительных мероприятий на территории района.

«В настоящее время заболевшие направлены на лечение в специализированные медучреждения Минздрава Бурятии, контактные сотрудники ОВД переведены на карантин и находятся под наблюдением специалистов Роспотребнадзора. Деятельность ОВД осуществляется в штатном режиме, вакансии укомплектованы сотрудниками аппарата МВД Бурятии. Ситуация находится на контроле министра внутренних дел по РБ Олега Кудинова», сообщили в полиции.Фото: «Номер один»