В Улан-Удэ легких коронавирусных больных поселят в пансионат на Верхней Березовке

Власти Бурятии ищут помещения для новых обсерваторов





Система здравоохранения республики мобилизует дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусной инфекцией. В Улан-Удэ на базе Центра восточной медицины с 1 мая открывается пансионат для временной изоляции пациентов с легким или бессимптомным течением заболевания, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Поручение по организации медицинского наблюдения за данной категорией пациентов в условиях пансионата региональному минздраву дал глава Бурятии Алексей Цыденов.Министерством разработана схема маршрутизации находящихся в центре пациентов в случае ухудшения (улучшения) состояния здоровья. Медицинский и вспомогательный персонал, осуществляющий наблюдение за пациентами в пансионате и обсерваторах, пройдет дополнительные инструктажи.Также в Бурятии создана комиссия по отбору помещений для размещения новых обсерваторов. Правительство республики прорабатывает с руководителями коллективных средств размещения возможность создания обсерваторов на их базе.На сегодняшний день реализуются меры по задействованию под обсерваторы помещений санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский Бор» и центра отдыха «Orange House».Также будут улучшены условия круглосуточного пребывания на рабочем месте персонала Республиканской клинической инфекционной больницы, задействованного в лечении больных новой коронавирусной инфекцией. Для размещения медиков подготовлена гостиница «Аян-Отель».Фото: пресс-служба правительства Бурятии