01.05.2020
В Бурятии разрастается очаг коронавируса в Кижингинском районе

В Бурятии разрастается очаг коронавируса в Кижингинском районе

Заболело 12 человек, круг контактных - более 200 человек

В Кижингинском районе Бурятии число заболевших коронавирусом за четыре дня выросло с 1 до 12 человек, сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Напомним, первый заболевший в районе появился 27 апреля. При этом источник заражения был неясен. Со слов заболевшего мужчины, в последнее время он никуда не выезжал и не имел контактов с прибывшими в республику.

Круг контактных лиц на сегодня в этом очаге составляет более 200 человек.

«Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, где получают соответствующее лечение. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением.  Противоэпидемические мероприятия продолжаются», сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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