В Бурятии зараженный полицейский принес коронавирус в Нижний Саянтуй

Правоохранитель заразил членов своей семьи







Как уже сообщал «Номер один», сегодня стало известно, что десять сотрудников полиции из Иволгинского ОВД болеют коронавирусной инфекцией . Как сообщили в МВД Бурятии, «сотрудники обеспечивали общественный порядок в обсерваторе для лиц, прибывающих в республику из других регионов, а также контролировали соблюдение гражданами карантинного режима и ограничительных мероприятий на территории района».

По последним данным Роспотребнадзора Бурятии, в Иволгинском ОВД выявлено уже 11 заболевших коронавирусной инфекцией полицейских.«Проводится комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, в том числе установление круга контактных лиц, дезинфекционные мероприятия в очагах», отметили в Роспотребнадзоре.Уже известно, что один из больных полицейских успел заразить четырех членов своей семьи, проживающей в Нижнем Саянтуе.«Все заболевшие из Нижнего Саянтуя госпитализированы в инфекционные стационары. Противоэпидемические мероприятия продолжаются», сообщили в Роспотребнадзоре.Фото: «Номер один»