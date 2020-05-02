В Бурятии общее число зараженных COVID-19 достигло 355

За сутки прибавилось 30 новых случаев



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 02.05.2020 зарегистрировано 355 (+30) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019.



Из них 219 человек в стационарах, выписались 98 человек, умерло 4 человека. Осуществляется госпитализация 7 пациентов. 27 человек - под медицинским наблюдением в пансионате на базе Центра восточной медицины.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1177 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 320 638 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



Из 30 новых случаев COVID-19 – 8 человек, прибывших из других регионов, 10 сотрудников МВД, 6 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, еще 6 человек – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



На 8:00 ч. 02 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 219 больных, в том числе 18 детей.



В пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания на 08.00 ч. 02.05.2020 на амбулаторном лечении находится 27 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от COVID-19 – 98 человек, в том числе за прошедшие сутки выписано 4 человека с COVID-19 с выздоровлением. Умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 4 человека.



В отделении реанимации РКИБ находятся 5 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них 1 больной в возрасте 65 лет на ИВЛ.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», на 08.00 ч. 02.05.2020 в отделении реанимации находятся 4 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 (в том числе старше 65 лет - 3 чел.), из них 1 больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.



В шести обсерваторах на 02.05.2020 г. на 08.00ч. находится 128 человек (в том числе в ГАУЗ «ДРКБ», п. Сотниково - 66 чел., в социально-оздоровительном отделении Госпиталя – 31 чел., в ЦВМ на Верхней Березовке – 26 чел., ЦВМ Оранж Хаус - 0, Горячинск – 0, в Кижингинском районе – 5 чел.).



По вопросам коронавирусной инфекции обращения принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69-35-40 .



